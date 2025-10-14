हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअमाल मलिक की अभिषेक बजाज संग बदतमीजी पर गुस्साईं गौहर खान, बोलीं- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई'

अमाल मलिक की अभिषेक बजाज संग बदतमीजी पर गुस्साईं गौहर खान, बोलीं- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई'

Gauahar Khan Angry: बिग बॉस 19 में इन दिनों अमाल मलिक ज्यादा ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं. जिसकी वजह से वो कई लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. अब उन्होंने अभिषेक के साथ बदतमीजी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शो में कंटेस्टेंट खूब धमाल मचा रहे हैं. मस्ती के साथ घर में खूब लड़ाई और गाली-गलौच हो रहा है. शो में बीते कुछ दिनों ने अमाल मलिक का अग्रेसिव रूप देखने को मिल रहा है. जिसे कई बार लोग टोक चुके हैं मगर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अमाल ने इस बार नॉमेनिशन टास्क में अभिषेक बजाज के साथ बदतमीजी की है. जिसके बाद गौहर खान उनपर भड़क गई हैं.

दरअसल बीते एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ था. जिसमें आपक जिस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना है उसे पानी पुरी खिलानी होगी. अमाल ने अभिषेक को नॉंमिनेट किया. उन्होंने जब अभिषेक को पानी पुरी खिलाई तो उनके मुंह को पुश किया. जिसके बाद अभिषेक भड़क गए और उन्होंने अमाल को धक्का दे दिया. इसके बाद दोनों में काफी देर तक बहस होती रही. अमाल की इस हरकत पर गौहर खान को बहुत गुस्सा आया है.

अमाल की गौहर ने लगाई क्लास

गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अमाल मलिक की इस हरकत को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे के फेस को छूने की? वो भी किसी के होंठ दबाने जैसी हरकत करना. ये क्या बकवास है. छूकर किसी को उकसाना भी फिजिकल होने जैसा है. क्या ये सिंपल बात नहीं है? अमाल को रोको या सबको जानवरों की तरह एक-दूसरे को मारने के लिए छोड़ दो. अगर इसकी इजाजत है, तो आप मर्यादा सेट करेंगे? कहां लिखा है कि किसी की बॉडी को किसी भी रूप में छूने की इजाजत है. अब माथे को छूने पर किसने चार्ज किया? क्या ये भी उकसाने वाला नहीं था?'


अमाल मलिक की अभिषेक बजाज संग बदतमीजी पर गुस्साईं गौहर खान, बोलीं- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई

गौहर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. बता दें गौहर के पति के बड़े भाई आवेज दरबार और उनकी गर्लफ्रेंड नीलिमा भी शो का हिस्सा बने थे. ये दोनों ही शो से बाहर हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं अवनीत कौर, फैंस का दिमाग चकराया

Published at : 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Gauahar Khan Abhishek Bajaj Amaal Mallik Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
'मैं मुर्गी-चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी कैसे', Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर बोले सपा नेता आजम खान
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget