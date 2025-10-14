अमाल मलिक की अभिषेक बजाज संग बदतमीजी पर गुस्साईं गौहर खान, बोलीं- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई'

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शो में कंटेस्टेंट खूब धमाल मचा रहे हैं. मस्ती के साथ घर में खूब लड़ाई और गाली-गलौच हो रहा है. शो में बीते कुछ दिनों ने अमाल मलिक का अग्रेसिव रूप देखने को मिल रहा है. जिसे कई बार लोग टोक चुके हैं मगर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अमाल ने इस बार नॉमेनिशन टास्क में अभिषेक बजाज के साथ बदतमीजी की है. जिसके बाद गौहर खान उनपर भड़क गई हैं.

दरअसल बीते एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ था. जिसमें आपक जिस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना है उसे पानी पुरी खिलानी होगी. अमाल ने अभिषेक को नॉंमिनेट किया. उन्होंने जब अभिषेक को पानी पुरी खिलाई तो उनके मुंह को पुश किया. जिसके बाद अभिषेक भड़क गए और उन्होंने अमाल को धक्का दे दिया. इसके बाद दोनों में काफी देर तक बहस होती रही. अमाल की इस हरकत पर गौहर खान को बहुत गुस्सा आया है.

अमाल की गौहर ने लगाई क्लास

गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अमाल मलिक की इस हरकत को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- 'किसी की हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे के फेस को छूने की? वो भी किसी के होंठ दबाने जैसी हरकत करना. ये क्या बकवास है. छूकर किसी को उकसाना भी फिजिकल होने जैसा है. क्या ये सिंपल बात नहीं है? अमाल को रोको या सबको जानवरों की तरह एक-दूसरे को मारने के लिए छोड़ दो. अगर इसकी इजाजत है, तो आप मर्यादा सेट करेंगे? कहां लिखा है कि किसी की बॉडी को किसी भी रूप में छूने की इजाजत है. अब माथे को छूने पर किसने चार्ज किया? क्या ये भी उकसाने वाला नहीं था?'





गौहर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. बता दें गौहर के पति के बड़े भाई आवेज दरबार और उनकी गर्लफ्रेंड नीलिमा भी शो का हिस्सा बने थे. ये दोनों ही शो से बाहर हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं अवनीत कौर, फैंस का दिमाग चकराया