'नहीं लौटाए हैं 20 आउटफिट्स..', तान्या मित्तल की स्टाइलिस्ट रिद्धिमा ने लगाए उन पर कई आरोप
बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. लेकिन, तान्या मित्तल अब भी चर्चा में बनी हुई हैं.हाल ही में उनकी स्टालिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने उनकी पोल खोलकर रख दी है. उनका कहना है कि उन्हें उनके अभी पूरे पैसे नहीं मिले.
बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल पर उनकी स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने कई आरोप लगाए हैं. साथ ही एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि अभी भी उनकी पूरी पेमेंट नहीं हुई है. यहां तक की जो उधार के आउटफिट्स शो में भेजे गए थे,वो भी अभी तक नहीं मिले हैं.
उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें रियलिटी चेक की जरूरत थी, जो उन्हें मिल गया है.हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए रिद्धिमा शर्मा ने कहा कि तान्या मित्तल के लिए उनकी स्टाइलिंग और आउटफिट्स की जमकर तारीफ हुई थी. तान्या के भाई ने अमृतेश ने ही इस डील के लिए कॉन्टैक्ट किया था.
अपने खर्चे पर नहीं हो सकती थी फिनाले में शामिल
हालांकि, दिक्कत तब हुई जब फिनाले के आउटफिट के लिए खर्च खुद उठाना था.रिद्धिमा ने आगे कहा,'ये मेरे लिए गोल्डन चांस था कि मेरे आउटफिट्स और स्टाइलिंग की खूब तारीफ हुई. वो चाहते थे कि फिनाले में मैं शामिल हो जाऊं लेकिन अपने खर्चे पर, जो मैं नहीं कर सकती थी. क्योंकि किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए आखिरी समय में फ्लाइट बुक करना आसान नहीं होता. आपको अगर स्टाइलिस्ट की जरूरत थी तो दूसरों की तरह आप मुझे भी बुला सकते थे.लगातार वो मुझसे आउटफिट्स मांगते रहे. यहां तक कि तान्याने फिनाले के अगले दिन जो नीला लहंगा पहना था, वो भी मैंने ही मंगवाया था.'
रिद्धिमा ने बताया,'एक एड शूट के लिए जब तान्या ने दो साड़ियां सेलेक्ट की, जिन्हें उनकी टीम के एक मेंबर ने मुझे सोर्स से मंगवाने और उसे डिलीवर करने के लिए कहा था. उस दौरान मैंने उनसे कहा था कि मेरी बची हुई पेमेंट दे दीजिए और पुराने कपड़े भी रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि उन्हें ब्रांड वापस मांग रहे हैं. सच में वो ब्रांड मुझे लागातर फोन कर रहे थे और इसलिए मुझे उनसे ये बात कहनी पड़ी थी.'
View this post on Instagram
तान्या ने कहा कि पता नहीं टेलर है या स्टाइलिस्ट
रिद्धिमा ने बताया,'डिलीवरी में जब कुछ कारणों की वजह से दिक्कत हुई तो तान्या की टीम की एक लड़की ने कहा कि अगर साड़ी नहीं आई तो पेमेंट नहीं होगी. इस तरह से कौन बात करता है आप बताइए?.बहुत बुरा लगा था मुझे कि इतनी मेहनत की और पूरी जर्नी में उनका साथ दिया इन सबके बाद भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया. तान्या से जब पपाराजी में से किसी एक ने उनके स्टाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे पर कहा था कि मुझे नहीं पता टेलर है या स्टाइलिस्ट. मैंने जब उनके मैनेजर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
ये भी पढ़ें:-इस शख्स की वजह से सैफ को अमृता सिंह ने दी थी नींद की गोलियां,चौंकाने वाली वजह जान उड़ जाएंगे होश!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL