क्या फरवरी में शादी कर रही हैं बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल? जानें- क्यों फैले रूमर्स

बिग बॉस 19 से पहचान बना चुकीं तान्या मित्तल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं. इस बार किसी नए शो या प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों के कारण. हाल ही में ऑनलाइन बातचीत अचानक तेज़ हो गई है, जिसके चलते लोग तान्या की निजी ज़िंदगी को लेकर तरह-तरह के अंदाजे लगाने लगे हैं.

कहां से शुरू हुई शादी की चर्चा?

तान्या मित्तल की शादी की चर्चाएं तब शुरू हुईं, जब रेडिट पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि वह फरवरी में शादी करने वाली हैं. पोस्ट में यूजर्स से मज़ाकिया अंदाज़ में दूल्हे के नाम का अंदाज़ा लगाने को कहा गया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के कयास लगने लगे. किसी ने किसी म्यूज़िशियन का नाम लिया, तो किसी ने किसी स्थानीय नेता का ज़िक्र कर दिया. हालांकि, ये सारी बातें सिर्फ ऑनलाइन अटकलों तक ही सीमित रहीं.

क्या तान्या या उनकी टीम ने की कोई पुष्टि?

अब तक तान्या मित्तल या उनकी टीम की ओर से शादी या सगाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. न ही सोशल मीडिया पर उन्होंने इस तरह की किसी खबर की पुष्टि की है. ऐसे में फिलहाल शादी से जुड़ी सभी चर्चाओं को महज़ अफवाह ही माना जा सकता है.

पहले क्या कह चुकी हैं तान्या?

हालांकि मौजूदा चर्चाओं में कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन तान्या पहले शादी को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं. बिग बॉस 19 के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वह कम उम्र में शादी कर लें, लेकिन उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता देने के लिए समय मांगा था. अब जब उनका प्रोफेशनल करियर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब उन्होंने यह ज़रूर कहा है कि भविष्य में सही जीवनसाथी को लेकर वह खुली सोच रखती हैं, लेकिन किसी तारीख या नाम का खुलासा नहीं किया.