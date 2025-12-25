कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने बेबी बॉय को 19 दिसंबर को जन्म दिया है. भारती और बच्चा दोनों एकदम ठीक हैं और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं. भारती हॉस्पिटल से भी व्लॉग बना रही थीं और फैंस को सारे अपडेट दे रही थीं. भारती ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया कि उन्होंने गोले की टेंशन सता रही है. गोले को भारती के पास काजू को देखकर अच्छा नहीं लगा था.

भारती सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर व्लॉग के जरिए अपडेट देती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बेटे काजू की झलक फैंस को दिखाई थी. उन्होंने काजू का चेहरा अभी रिवील नहीं किया है मगर पीछे से उसे दिखाया था और बताया था कि वो एकदम हेल्दी और प्यारा है. गोला भी अपने छोटे भाई काजू से मिल चुका है. काजू को देखकर गोला बहुत खुश हुआ था. इतना ही नहीं काजू नाम भी गोले ने ही रखा है.

भारती को हुई गोले की टेंशन

भारती सिंह अपने लेटेस्ट व्लॉग में गोले के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा- 'जब मैं काजू को फीड करवा रही थी तो गोले ने एकदम देखा और उसको शायद अच्छा नहीं लगा. मम्मा ये क्यों कर रहा है, मम्मा आप ऐसे. मुझे इतन फील हुआ क्योंकि मैं इन्हीं चीजों से डरती थी कि गोले को कैसे संभालूंगी जब वो काजू के साथ मुझे इतना क्लोज देखेगा, मैं उसे इतना प्यार करूंगी. मेरे लिए तो दोनों मेरी आंखों जैसे हैं. एक आंख को भी कुछ होगा तो मुझे तकलीफ होगी. मगर मैं गोले को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं कराना चाहती थी.'

भारती ने आगे कहा- 'हम गोले को थोड़ा और पैम्पर कर रहे हैं कि उसे काजू से बहुत सारा प्यार हो और जो उसे हो चुका है. आज जब काजू को सिस्टर लेकर भी जा रही थी नर्सिंग में तो बोल रहा था आप छोड़ो हमारे बच्चे को, ये हमारा बेबी है, ये मेरा भाई है. मैं हमेशा चाहती हूं कि ये ऐसे ही रहे. गोला उसे अपना भाई नहीं अपना बेटा माने.'

