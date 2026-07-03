'मैं उनके लिए बहुत खुश हूं', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले विक्की कौशल

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं. आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट संग शादी रचाने वाले हैं. वहीं अब आमिर खान की शादी पर पर विक्की कौशल ने रिएक्ट किया है. उन्होंने आमिर खान को बधाई दी.

विक्की कौशल ने दी आमिर खान को बधाई

हाल ही में विक्की कौशल को मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान जब पैपराजी ने उनसे आमिर की शादी को लेकर सवाल किया, तो पहले विक्की ने पूछा कि क्या ये खबर कन्फर्म हो चुकी है. जब उन्हें बताया गया कि आमिर ने खुद भी अपनी शादी को लेकर जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा, 'मैं दोनों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं.'

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वहीं, इसी इवेंट में आमिर खान ने भी अपनी शादी की पुष्टि करते हुए पैपराजी से कहा, 'मेरी शादी 5 जुलाई को है. ये एक बेहद निजी समारोह होगा और हमारे लिए बहुत खास दिन है. इसमें दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. शादी घर पर ही होगी. आप सभी अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए, दुआ कीजिए कि हम हमेशा खुश रहें.'

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बता दें, आमिर ने पिछले साल 2025 में अपने 60वें बर्थडे पर पहली बार गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूज करवाया था. वहीं गौरी स्प्रैट इस समय आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम कर रही हैं.

आमिर खान की शादियां

आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से साल 1986 में की थी. इस शादी से उनके दो बच्चे जुनैद खान और आइरा खान हैं. हालांकि, साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद आमिर ने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की. दोनों का एक बेटा आजाद है. फिर साल 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने का ऐलान किया था. हालांकि, तलाक के बाद भी आमिर के अपनी दोनों पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.

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