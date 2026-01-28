कॉमेडियन भारती सिंह 19 दिसंबर 2025 को दूसरी बार मां बनी थीं. तबसे लेकर अब तक की हर छोटी-बड़ी डिटेल्स कॉमेडियन अपने व्लॉग के जरिए शेयर करती रहती हैं. अब बेटे के जन्म के लगभग एक महीने बाद भारती और हर्ष लिंबाचिया ने उसके नाम का खुलासा किया है.

भारती और हर्ष ने अपने बेटे का नाम यशवीर रखा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि यशवीर का मतलब क्या होता है. यशवीर हिंदी/संस्कृत मूल का नाम है, जिसका अर्थ होता है 'गौरवशाली और बहादुर', यशस्वी, प्रसिद्ध, वीर, सफल. इनकी राशि वृश्चिक होती है. माना जाता है कि इस नाम के लोग बहादुर और तेज बुद्धि वाले होते हैं.

भारती ने बेटे का चेहरा नहीं किया रिवील

बता दें भारती और हर्ष अपने छोटे बेटे को प्यार से काजू बुलाते हैं. भारती ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर छोटे बेटे के नाम का खुलासा किया. हालांकि, इस दौरान भारती ने अपने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया. भारती ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो काजू के नामकरण सेरेमनी की है.

इन तस्वीरों के बैकग्राउंड को देख ऐसा लग रहा है कि भारती और हर्ष ने नामकरण सेरेमनी में पूजा-पाठ और हवन का आयोजन किया था. इन तस्वीरों में भारती रेड कलर के सूट में काफी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, हर्ष और उनके दोनों बेटे ने लाइट पर्पल कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहन रखा है.

भारती ने जैसे ही काजू का नाम रिवील किया फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने उनके पोस्ट पर कॉमेंट की बौछार शुरू कर दी. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबिना दिलैक ने कॉमेडियन के बेटे के नाम को अति सुंदर बताया है. मालूम हो भारती और हर्ष ने अपने बड़े बेटे का नाम लक्ष्य रखा है, जिसे वो प्यार से गोला बुलाते हैं.

आपको बता दें भारती जब प्रेग्नेंट थीं तब वो हमेशा ही कहा करती थीं कि उन्हें एक बेटी चाहिए. लेकिन, दोबारा भी उन्हें बेटा ही हुआ. उसके बाद कॉमेडियन ने कहा था कि बेशक मुझे बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने जो दिया उसका हमने दिल खोलकर स्वागत किया.

