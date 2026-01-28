इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी आकस्मिक मौत से पूरा देश सहम गया था. वैसे तो इन स्टार्स की लिस्ट काफी लंबी है. लेकिन, इस आर्टिकल में हम अमिताभ बच्चन की एक एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी एक खौफनाक हादसे में दर्दनाक मौत हुई थी.

महज 31 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. इतना ही नहीं आखिरी वक्त में घरवाले भी इस इस एक्ट्रेस का चेहरा नहीं देख पाए थे. चलिए बताते हैं ये एक्ट्रेस कौन थी. अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो हर किसी ने देखी होगी. इस फिल्म में बिग बी की एक्ट्रेस थीं सौंदर्या, जिसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं.

सौंदर्या थीं बेहतरीन एक्ट्रेस

वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन टीवी पर इसे लोगों ने काफी पसंद किया. इस फिल्म से सौंदर्या को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. सौंदर्या ने अपने छोटे से करियर में कन्नड़, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया था. सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग को भी लोग काफी पसंद करते थे.

किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी मौत हो जाएगी. 17 अप्रैल 2004 को एक्ट्रेस का निधन हुआ था. दरअसल, इसी साल वो बीजेपी में शामिल हुई थीं और एक पार्टी रैली के लिए प्राइवेट प्लेन से करीमनगर (तेलंगाना) जा रही थीं. इसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और सौंद्या की दर्दनाक मौत हो गई.

मौत के दौरान थीं 7 महीने प्रेग्नेंट

इस हादसे में सौंदर्या के साथ-साथ इनके भाई और दो लोगों की और जान गई थी. लेकिन, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि एक्ट्रेस उस दौरान 7 महीने प्रेग्नेंट थीं. 2003 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त संग शादी की थी. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर लिया था. लेकिन, उन्हें क्या पता था इसी पॉलिटिक्स की वजह से उनकी जान चली जाएगी.

