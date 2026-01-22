भारती सिंह काफी वक्ट से मैटरनिटी लीव एंजॉय कर रही थीं और अब छोटे बेटे के जन्म के तीन हफ्ते बाद ही उन्होंने लाफ्टर शेफ 3 में वापसी कर रही है. हाल ही में उन्होंने लाफ्टर शेफ 3 के सेट पर मौजूद कलाकारों को सरप्राइज दिया है.अपने दूसरे बेटे के जन्म के बाद भारती ने शो में होस्ट के तौर पर वापसी कर फैंस को सरप्राइज दिया.

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने छोटे बेटे काजू के संग दिखाई दे रही हैं. लाफ्टर शेफ के सेट पर मौजूद सभी कलाकार काजू को देख काफी खुश नजर आ.करण कुंद्रा और कृष्णा अभिषेक से लेकर अली गोनी तक, सभी ने भारती को देख अपनी खुशी जाहिर की.

व्हीलचेयर पर लाफ्टर शेफ के सेट पर पहुंची भारती

हालांकि, भारती उतनी अच्छी हालत में नहीं थीं, फिर भी वो अपने बेटे को लेकर सेट पर पहुंची. वायरल फोटो में देखने को मिल रहा है कि वो व्हीलचेयर पर हाथ में ड्रिप लगाए अपने बेटे को लिए हुए नजर आ रही हैं.लाफ्टर शेफ के कलाकारों के संग भारती सिंह का कनेक्शन काफी अच्छा है.





उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान सभी ने उनका भरपूर ध्यान रखा था. भारती के दूसरे बेटे के जन्म के बाद कास्ट और क्रू के सभी लोगों ने सेट पर मिठाई बांटकर खुशी का जश्न मनाया.लाफ्टर सेफ के सेट पर भारती सिंह की प्रेग्नेंसी के सातवें महीने में बेबी शॉवर का आयोजन किया गया था.

जैसे-जैसे सीजन अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, शो में मौजूद कलाकारों की खुशी देखते ही बन रही है.अपकमिंग एपिसोड़ में हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनलिस्ट अंतिम चुनौती का सामना करने वाले हैं. लाफ्टर शेफ के तीनों सीजन ने कॉमेडी और कुकिंग के कॉन्सेप्ट से लोगों को खूब एंटरटेन किया है.

शो के तीसरे सीजन की शुरुआत शानदार टीआरपी के साथ हुई थी. अब काटा वर्सेज छूरी चैलेंज के साथ इसका एक चैलेंज पूरा हो जाएगा, फिर जोड़ियां बदल दी जाएंगी.इस बदलाव के बाद कुछ जोड़ियां शो से बाहर हो जाएंगी और नए कंटेस्टेंट्स आएंगे.

ये भी पढ़ें:-'नागिन 7' के सेट पर एकता कपूर ने बनाया नया रूल, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए खेला मास्टरस्ट्रोक