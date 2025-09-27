ऐश्वर्या खरे ने इससे पहले कई शोज में काम किया है. लेकन, पिछले कुछ सालों से उन्हें काम ना मिलने की वजह से पर्दे से दूर होना पड़ गया. एक वक्त ऐसा आ गया था जब ऐश्वर्या खरे ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस से जुड़ी मजेदार बातें.

ऐश्वर्या खरे उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें लोग उनके रियल नेम से कम और रील नेम यानी लक्ष्मी के नाम से ज्यादा जानते है. 'लक्ष्मी भाग्य' शो ने एक्ट्रेस को नेम फे सबकुछ दिया है.

ऐश्वर्या खरे का जन्म 25 सितंबर 1995 में हुआ था. एक्ट्रेस भोपाल यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं.एक्ट्रेस ने अपनी स्कूली पढ़ाई बोनी फोई स्कूल और सेंट टेरेसा स्कूल भोपाल से पूरी की.इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने मीठईबाई कॉलेज मुंबई से की.

भोपाल से रखती हैं ताल्लुक

आपको बता दें ऐश्वर्या खरे ने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है.एक्ट्रेस की उम्र ज्यादा नहीं है,छोटी सी उम्र में वो लोगों के दिलों पर छा गई हैं.भोपाल से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या खरे का एक्टिंग करने का कोई प्लान नहीं था.छोटे पर्दे पर डेब्यू करने से पहले वो एयर होस्टेस बनना चाहती थीं.

लेकिन जब कॉलेज के दौरान उन्होंने थिएटर किया तो उनकी रुचि एक्टिंग में बढ़ गई.ऐश्वर्या ने 2014 में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा. उनका पहला शो था ये शादी है या सौदा, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था.उसके बाद एक्ट्रेस को नागिन 5, ये है चाहतें और साम-दाम दंड भेज जैसे शोज में काम करते हुए देखा गया.

हालांकि, काम ना मिलने की वजह से वो कुछ साल छोटे पर्दे से दूर रहीं.ऐश्वर्या खरे के पास जब कोई काम नहीं था तो उन्होंने एक्टिंग ही नहीं बल्कि देश छोड़ने और विदेश जाने का प्लान बना लिया था. हाल ही में एक्ट्रेस को छोरियां चली गांव में देखा गया था. हालांकि, वो उस शो की विनर नहीं बन पाईं.

