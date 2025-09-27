स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी वक्त के साथ और मजेदार होती जा रही है.शो में देखने को मिल रहा है कि मिहिर और तुलसी के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं. परिधि इस मौके का खूब फायदा उठा रही है.

शो में अभी तक आपने देखा, ऑफिसर में नॉयना के संग मिहिर दशहरे की पूजा करता है.मिहिर का इंतजार करते-करते तुलसी थक जाती है. वहीं, परिधि अपने भाइयों का खूब कान भरती है. वहीं, परिधि के ससुरालवालों के पास मिहिर का भाई जाता है.

मिहिर संग केक कट करेगी नॉयना

अब शो में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा.दशहरे के मौके पर मिहिर घर नहीं आएगा तो तुलसी उससे बात करने का फैसला करेगी.बिना देर किए तुलसी ऑफिस पहुंच जाएगी. वो सीधे मिहिर के कैबिन में जाने जाएगी.इस दौरान वो मिहिर और नॉयना को एक साथ केक कट करते हुए देखेगी.

मिहिर को नॉयना अपने हाथ से केक खिलाएगी.तुलसी इस दौरान मिहिर के पास पहुंचेगी.तुलसी जब मिहिर और नॉयना को एक दूसरे को केक खिलाते देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे. मिहिर से गुस्से में तुलसी पूछेगी कि वो त्योहार के दिन घर क्यों नहीं आया.

मिहिर को धमकाएगी तुलसी

इस दौरान नॉयना मिहिर की सगी बनने की कोशिश करेगी. तुलसी को ये बातें जरा भी पसंद नहीं आएंगी.मिहिर से तुलसी पूछती है कि उसने ऑफिस में पूजा क्यों कि घर क्यों नहीं आया. मिहिर इस दौरान तुलसी को आंखे दिखाएगा. ऐसे में तुलसी भी मिहिर को धमकाएगी.

मिहिर से तुलसी कहती है कि वो शाम तक अगर घर नहीं लौटा तो शांति निकेतन में कभी दशहरे की पूजा नहीं होगी.उसके बाद तुलसी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाएगी.तुलसी को गुस्से में देख मिहिर घर आने का फैसला लेगा. घर आकर वो तुलसी के साथ पूजा करेगा. ऐसे में परिधि एक बार फिर से तुलसी और मिहिर के रिश्ते पर वार करेगी.

