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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनVideo: 'कितनी नीच हरकत है...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बुरी तरह भड़के 'रामायण' के 'लक्ष्मण', कर डाली ऐसी मांग

Video: 'कितनी नीच हरकत है...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बुरी तरह भड़के 'रामायण' के 'लक्ष्मण', कर डाली ऐसी मांग

Sunil Lahri Video: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक्टर सुनील लहरी ने एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने दोषियों पर भड़कते हुए उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला देशभर में गरमाया हुआ है. इस मामले ने देशभर में बवाल मचा दिया है. इस मुद्दे पर महाभारत एक्टर मुकेश खन्ना ने जमकर भड़ास निकाली थी. वहीं अब 'रामायण' सीरियल में 'लक्ष्मण' का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी ने भी इस हरकत पर निराशा जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफी कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के सुनील लहरी

राम मंदर चढ़ावा चोरी मामले पर सुनील लहरी बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'राम राम, जय श्री राम या फिर जय सिया राम. इन शब्दों से रोज किसी ना किसी ने हमें संबोधित किया. 400-500 साल की कड़ी मेहनत और हजारों लोगों के बलिदान के बाद राम लला जी के मंदिर का निर्माण हुआ. बड़ी धूमधाम से रामलला प्राण प्रतिष्ठा की गई. सभी देशों ने उन भावनाओं को अनुभव किया. सब ये इमोशन देख भाव विभोर हो गए. उस राम मंदिर में करोड़ों की चोरी की गई.'

 
 
 
 
 
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सुनील लहरी ने की ये मांग

अभिनेता ने आगे कहा, 'इतनी नीच हरकत कोई करेगा, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा. श्रद्धालुओं की भावनाओं या विश्वास के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है. मैं कानून और सरकार से विनती करूंगी कि जो भी इसके गुनहगार हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ऐसा सजा हो जिससे उनकी आने वाली सात पुश्ते भी याद रखे. या जिस तरह गल्फ कंट्री और सऊदी में चोरी करने पर सजा मिलती है वैसी सजा दी जाए, जो दूसरों के लिए सबक हो. ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे.'

रक्षक ही बन गए भक्षक

सुनील लहरी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'रामचन्द्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आयेगा मेरे ही रक्षक, भक्षक बनकर श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लूटकर भावनाओ को आघात पहुचाएंगे. अयोध्या मंदिर चोरी में गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'

क्या है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला?

राम मंदर चढ़ावा चोरी मामले की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे के एक बयान के बाद हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि मंदिर के दान से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी हुई है. इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया और जांच शुरू की. फिलहाल इस मामले में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.

बलराम पांडे- इनपुट.

Input By : Balram Pandey
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
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