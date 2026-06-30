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Balika Vadhu फेम अविका गौर के पास है करोड़ों की संपत्ति, एक एपिसोड की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश
Avika Gor Birthday: छोटे पर्दे की बड़ी एक्ट्रेस अविका गौर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने 'आनंदी' के किरदार से घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी.
बात जब भी छोटे पर्दे के बेहतरीन सीरियल्स की होती है तो जो नाम सबसे पहले जेहन में आते हैं उनमें 'बालिका वधू' का नाम भी जरूर होता है. साल 2008 का ये शो सालों तक दर्शकों के दिल जीतते रहा. इसमें 'आनंदी' के किरदार से एक्ट्रेस अविका गौर को गजब की लोकप्रिया मिली थी. अब वो नन्हीं सी आनंदी 29 साल की हो चुकी हैं और करोड़ों की नेटवर्थ की मालकिन हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Tags :Avika Gor Avika Gor Birthday
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मनोज मुकुल
Opinion