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Balika Vadhu फेम अविका गौर के पास है करोड़ों की संपत्ति, एक एपिसोड की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश

Avika Gor Birthday: छोटे पर्दे की बड़ी एक्ट्रेस अविका गौर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने 'आनंदी' के किरदार से घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 30 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Avika Gor Birthday: छोटे पर्दे की बड़ी एक्ट्रेस अविका गौर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने 'आनंदी' के किरदार से घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी.

बात जब भी छोटे पर्दे के बेहतरीन सीरियल्स की होती है तो जो नाम सबसे पहले जेहन में आते हैं उनमें 'बालिका वधू' का नाम भी जरूर होता है. साल 2008 का ये शो सालों तक दर्शकों के दिल जीतते रहा. इसमें 'आनंदी' के किरदार से एक्ट्रेस अविका गौर को गजब की लोकप्रिया मिली थी. अब वो नन्हीं सी आनंदी 29 साल की हो चुकी हैं और करोड़ों की नेटवर्थ की मालकिन हैं.

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अपनी दमदार अदाकारी से फैंस के दिल जीत चुकीं अविका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां का नाम डॉ. चेतना गौर और पिता का नाम समीर गौर है.
अपनी दमदार अदाकारी से फैंस के दिल जीत चुकीं अविका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां का नाम डॉ. चेतना गौर और पिता का नाम समीर गौर है.
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आम तौर पर जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई-लिखाई और खेलने-कूदने में व्यस्त रहते हैं. उस उम्र में अविका ने एक ऐसा किरदार निभाया जो टीवी इतिहास में अमर हो गया. छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ी पहचान हासिल कर ली थी.
आम तौर पर जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई-लिखाई और खेलने-कूदने में व्यस्त रहते हैं. उस उम्र में अविका ने एक ऐसा किरदार निभाया जो टीवी इतिहास में अमर हो गया. छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ी पहचान हासिल कर ली थी.
Published at : 30 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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