टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की तबीयत ठीक नहीं हैं. बीते दिन उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दुबई के अस्पताल से उनकी तस्वीर शेयर की थी जिसमें एक्ट्रेस अस्पताल के बिस्तर नजर आ रही हैं. अली ने तस्वीर शेयर कर जैस्मिन को बर्थडे विश किया था और इमोशनल होते हुए लिखा था कि तुम्हे दर्द में देखना बहुत मुश्किल चीज है. इसके बाद से फैंस एक्ट्रेस की तबीयत को लेकर टेंशन में हैं. वहीं जैस्मिन अब इलाज के लिए भारत आ गई हैं और उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है.

खतरे से बाहर नहीं हैं जैस्मिन

बता दें कि जैस्मिन भसीन को 'टर्मिनल इलियटिस' है, सोमवार को जैस्मिन ने इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी और फैंस से मिल रहे प्यार और उनकी चिंता के लिए आभार जताया. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर शेयर किए गए एक वीडियो में जैस्मिन ने बताया कि दुबई में डॉक्टरों ने उन्हें वहीं अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी थी. हालांकि, उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया क्योंकि वह अपने देश में ही इलाज जारी रखना चाहती थीं. उन्होंने कहा, "आप में से कई लोग मेरी सेहत को लेकर वाकई परेशान हैं और अपडेट जानना चाहते हैं. तो बात ये है कि मुझे मेडिकल क्लीयरेंस नहीं मिला और अस्पताल के हिसाब से मैं 'फ्लाइट में सफर करने लायक' (फिट टू फ्लाई) नहीं थी, क्योंकि मैं अभी भी खतरे से बाहर नहीं हूं. "

जैस्मिन ने आगे कहा, "हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टर, स्टाफ और हेल्थकेयर फैसिलिटी बहुत अच्छी थीं, और मैं सच में उनकी शुक्रगुजार हूं. लेकिन, घर तो घर ही होता है. किसी तरह उन्होंने इंजेक्शन देकर मेरी हालत को स्टेबल किया है, और अभी मैं एयरपोर्ट पर हूं.मैं दूसरे हॉस्पिटल जाऊंगी और भारत में अपना इलाज जारी रखने के लिए वहां एडमिट होऊंगी."

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जैस्मिन भसीन को क्या हुई है बीमारी?

इससे पहले दिन में, जैस्मिन ने बताया था कि उन्हें 'टर्मिनल इलियटिस' हुआ है. Dली के साथ अपने बर्थडे की ट्रिप के दौरान सीरियस इन्फेक्शन होने के बाद उन्हें दुबई में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. जैस्मिन ने अस्पताल में ही अली संग अपना बर्थडे मनाया था.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर जैस्मिन ने लिखा, "दुबई पहुंचने के अगले ही दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा क्योंकि मुझे 'टर्मिनल इलियटिस' और सीरियस हाई-रिस्क इन्फेक्शन और सूजन का पता चला. लेकिन उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी." वीडियो में उन्हें हॉस्पिटल के बिस्तर से फ़ैन्स से बात करते हुए देखा गया.

उन्होंने आगे कहा, "मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आपके प्यारे मैसेज और पोस्ट का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन अली ने पहले ही इस बर्थडे केक और इस बारे में पोस्ट कर दिया है कि चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी हमने सोची थीं. जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूं और जल्द ही वापसी करूंगी. मेरे बर्थडे पर आपके प्यार और मेरे जल्द ठीक होने की शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूं."

जैस्मिन हाल ही में रोहित शेट्टी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग के बाद साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लौटी हैं.

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