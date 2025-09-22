किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
टीवी की ‘बालिका वधू’ यानि अविका गौर अब सच में दुल्हन बनने जा रही हैं. एक्टेस जल्द ही अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग ब्याह रचाएगी. खास बात ये है कि दोनों की शादी नेशनल टीवी पर होने जा रही है. दरअसल दोनों इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. अब खबरें हैं कि ये कपल इसी शो के सेट पर शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. जानिए पूरी डिटेल्स
कब होगी अविका-मिलिंद की शादी?
टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार अविका और मिलिंद इसी महीने पति-पत्नी बनने वाले हैं. दोनों की शादी 30 सितंबर, 2025 को होगी. खबरों के अनुसार दोनों की शादी में आध्यात्मिक गुरु राधे मां और सिंगर नेहा कक्कड़ जैसी सेलेब्स शामिल होंगे. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अविका ने खुद अपनी शादी की एक्साइटमेंट पर बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि,’ जब शो में इस शादी का खुलासा हुआ, तो उनकी मां काफी इमोशनल हो गई थीं’
View this post on Instagram
शादी को लेकर क्या बोलीं अविका गौर?
अविका ने आगे कहा था कि, ‘मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे एक ऐसा साथी मिला है, जो मुझे समझता है और मुझे हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कहती थी कि या तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा या फिर एक ग्रैंड वेडिंग करूंगी, जिसका सेलिब्रेशन पूरी दुनिया करेगी. अब मुझे ये सब देखकर लग रहा है कि जैसे मेरा बचपन का सपना सच होने वाला है..'
View this post on Instagram
'पति पत्नी और पंगा' में दिख रही हैं ये जोड़ियां
बात करें रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' की तो इसे दिग्गज एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं. शो में मिलिंद और अविका के अलावा अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, हिना खान-रॉकी जायसवाल, स्वरा भास्कर-फहद अहमद, गुरमीत चौधरी-देबीना बनर्जी और गीता फोगट-पवन कुमार जैसी कई सेलिब्रिटी जोड़ियां हैं. शो को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं.
