Riddhima कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 45 की उम्र में 25 जैसी दिखती हैं रणबीर कपूर की बहन

Riddhima कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 45 की उम्र में 25 जैसी दिखती हैं रणबीर कपूर की बहन

Riddhima Kapoor Pics: रणबीर कपूर की बहन और दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर काफी स्टाइलिश हैं. वे खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात देती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 22 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Riddhima Kapoor Pics: रणबीर कपूर की बहन और दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर काफी स्टाइलिश हैं. वे खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात देती हैं.

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की लेकिन वे हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं. खासतौर पर वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहते हैं. रिद्धिमा वाकई बला की खूबसूरत हैं और 45 की उम्र में भी 25 साल की लगती हैं. यकीन नहीं आता तो आप उनकी ये फोटोज देख सकते हैं.

1/10
दिवंगत अभिनेता ऋषि और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी एक सक्सेसफुल ज्वेलरी और फैशन डिज़ाइनर हैं.
दिवंगत अभिनेता ऋषि और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी एक सक्सेसफुल ज्वेलरी और फैशन डिज़ाइनर हैं.
2/10
रिद्धिमा अभिनेता रणबीर कपूर की बड़ी बहन हैं. उन्होंने 2006 में बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. रिद्धिमा अपने मॉर्डन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और कई भारतीय डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं.
रिद्धिमा अभिनेता रणबीर कपूर की बड़ी बहन हैं. उन्होंने 2006 में बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. रिद्धिमा अपने मॉर्डन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और कई भारतीय डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं.
3/10
रिद्धिमा ने अपनी ज्वेलरी लाइन, आर ज्वेलरी, मुंबई स्थित पंजाब ज्वैलर्स के अपने दोस्त अनुज कपूर के साथ साझेदारी में लॉन्च की थी.
रिद्धिमा ने अपनी ज्वेलरी लाइन, आर ज्वेलरी, मुंबई स्थित पंजाब ज्वैलर्स के अपने दोस्त अनुज कपूर के साथ साझेदारी में लॉन्च की थी.
4/10
रिद्धिमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.8 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं. यहां वे अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के साथ ही अपनी एक से एक तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
रिद्धिमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.8 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं. यहां वे अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के साथ ही अपनी एक से एक तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
5/10
रिद्धिमा ने नेटफ्लिक्स सीरीज़
रिद्धिमा ने नेटफ्लिक्स सीरीज़ "फैबुलस लाइव्स ऑफ़ बॉलीवुड वाइव्स" सीज़न 3 से स्क्रीन पर डेब्यू किया था.
6/10
रिद्धिमा काफी खूबसूरत हैं और हर आउटफिट में बला की हसीन लगती हैं.
रिद्धिमा काफी खूबसूरत हैं और हर आउटफिट में बला की हसीन लगती हैं.
7/10
इस ऑफ शोल्डर गाउन में रिद्धिमा बॉलीवुड की एक्ट्रेस को भी फेल कर रही हैं.
इस ऑफ शोल्डर गाउन में रिद्धिमा बॉलीवुड की एक्ट्रेस को भी फेल कर रही हैं.
8/10
रिद्धिमा स्टाइल आइकन हैं और उनके फैंस उनकी फैशन सेंस को काफी पसंद करते हैं.
रिद्धिमा स्टाइल आइकन हैं और उनके फैंस उनकी फैशन सेंस को काफी पसंद करते हैं.
9/10
हैरानी की बात ये है कि रिद्धिमा कपूर 45 साल की हैं लेकिन वे 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती.
हैरानी की बात ये है कि रिद्धिमा कपूर 45 साल की हैं लेकिन वे 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती.
10/10
रिद्धिमा काफी फिट भी हैं और वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस वीडियो भी शेयर करती रहती हैं.
रिद्धिमा काफी फिट भी हैं और वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस वीडियो भी शेयर करती रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Rishi Kapoor Ranbir Kapoor Neetu Kapoor Riddhima Kapoor

