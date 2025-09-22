एक्सप्लोरर
Riddhima कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 45 की उम्र में 25 जैसी दिखती हैं रणबीर कपूर की बहन
Riddhima Kapoor Pics: रणबीर कपूर की बहन और दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर काफी स्टाइलिश हैं. वे खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात देती हैं.
रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की लेकिन वे हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं. खासतौर पर वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहते हैं. रिद्धिमा वाकई बला की खूबसूरत हैं और 45 की उम्र में भी 25 साल की लगती हैं. यकीन नहीं आता तो आप उनकी ये फोटोज देख सकते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:28 PM (IST)
