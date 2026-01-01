रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद भी चर्चे में है. वजह इसके कंटेस्टेंट्स की लग्जरी लाइफ स्टाइल. बता दें कि कि हाल में शो की कंटेस्टेंट्स रहीं तान्या मित्तल ने अपने ग्वालियर वाले घर की झलक दिखाई थी.

अब उनके बाद अशनूर कौर ने अपने मुंबई वाले घर का 'हाउस टूर' वीडियो शेयर कर सभी को हैरान कर दिया. उनके घर की डेकोरेशन और कीमती सामान देख कर उन्हें तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर बता रहे हैं.

बता दें कि हाल ही में 19 साल की अशनूर कौर ने मुंबई में एक आलीशान 3.5 BHK हाई-राइज फ्लैट खरीदी . इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह एक्ट्रेस का सपनों का घर है, जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया है. खास बात ये है कि ऐश्वर्या ने अपने घर को अपनी मां के साथ मिलकर खुद डिजाइन किया है .

लिविंग रूम-स्मार्ट लाइट्स और आर्ट

अशनूर कौर के घर की सबसे खूबसूरत जगह उसका लिविंग रूम है. यहां एक बड़े गोल्डन टेम्पल का पेंटिंग रखा गया है जो घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाता है. इस कमरे में स्मार्ट लाइट स्विच हैं जिनकी मदद से वह अपने फोन से लाइट्स को कंट्रोल कर सकती हैं.

अगर वह मन करे तो लाइट्स को पिंक या किसी और रंग में बदल सकती हैं. इसके अलावा लिविंग रूम में एक बड़ा गोल्डन ग्लास चैंडलियर और कई आर्ट पीस रखे गए हैं जो घर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं.





हाई-टेक किचन

घर के किचन में अशनूर कौर ने कुछ यूनिक चीजें भी जोड़ी हैं. यहां एक आइस-मेकर फ्रिज है, जिसमें क्यूब्स, फ्लेकी आइस और ठंडा पानी भी मिल सकता है. किचन के फ्रिज पर एक मेमोरी वॉल है जिस पर उन्होंने अपने अब तक के जर्नी के यादगार देशों के मैग्नेट लगाए हैं.





वॉक-इन क्लोजेट और बेडरूम

घर में एक ग्लास-डोर वॉक-इन क्लोजेट भी है. इसमें अशनूर कौर के पास महंगे बैग्स, परफ्यूम्स, सनग्लासेस और स्नीकर्स की एक बड़ी कलेक्शन है. उनके बेडरूम की सजावट भी बेहद शानदार है. व्हाइट और गोल्ड के रंगों का इस्तेमाल किया गया है. इस कमरे में एक ट्रांसपेरेंट स्विंग भी है जिसे अशनूर कौर खासतौर पर आराम के लिए इस्तेमाल करती हैं.

खूबसूरत बैलकनी

इस आलीशान घर में अशनूर कौर के पास एक बैलकनी भी है.जहां से वह समुद्र और सूर्यास्त का दृश्य देख सकती हैं. अशनूर कौर ने इस घर में करीब दो साल से रहना शुरू किया है और उन्होंने बताया कि वह घर में ज्यादातर समय बिताना पसंद करती हैं.





बता दें कि अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में 'झांसी की रानी' जैसे टीवी शो से की थी. इसके बाद उन्होंने कई हिट शो में काम किया. उन्हें हाल ही में 'बिग बॉस 19' में देखा गया. इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया.