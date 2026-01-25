हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Written Update: राही छोड़ेगी अपनी मां का साथ, प्रेरणा दिखाएगी रजनी को उसकी औकात

Anupama Written Update: राही छोड़ेगी अपनी मां का साथ, प्रेरणा दिखाएगी रजनी को उसकी औकात

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों जमकर तमाशा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ अनुपमा और रजनी के ईर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. चॉल को बचाने के लिए अनुपमा ने सड़क पर रहना शुरू कर दिया है. अनुपमा ने ठान लिया है कि वो रजनी के मंसूबो को कामयाब नहीं होने देगी.अनुपमा में अब तक देखने को मिला कि सच्चाई सामने आने के बाद पराग से वसुंधरा नाराज हो जाती है.

इतना ही नहीं वो उसके हाथ से पानी लेने से भी इंकार कर देती है. वहीं, अनुपमा अब रजनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है.रजनी की बेटी प्रेरणा उसके पास पहुंचती है और उसे डायन करती है. इतना ही नहीं रजनी को वो खूब जलील भी करती है.

अनुपमा को राही बुलाएगी कोठारी हाउस

इसी बीच शो में बड़ा बदलाव होने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ठीक होने के बाद वसुंधरा सबसे पहले माही और राही से बात करती है.राही और माही से वसुंधरा कहती है कि वो अनुपमा से बात करे ताकि घर बच जाए.राही अपनी मां अनुपमा को कोठारी हाउस बुलाती है.

जहां सब मिलकर अनुपमा को खूब जलील करते हैं.राही कहती है कि अनुपमा कभी भी उसकी सगी नहीं हो सकती है.अनुपमा से माही कहती है कि वो अपनी ही बेटियों के घर को बर्बाद कर रही है. हालांकि, अनुपमा अपनी दोनों बेटियों की बातों को नजरअंदाज करने वाली है. अनुपमा फैसला करेगी कि कुछ भी हो जाए वो रजनी के प्लान को कामयाब नहीं होने देगी.

इधर, अनुपमा का साथ प्रेरणा देती हुई नजर आएगी.वो रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने में अनुपमा की मदद करने वाली है. वहीं, शाह परिवार के लोग पराग की बर्बादी का तमाशा देखेंगे.अनुपमा के लिए प्रेरणा अपनी मां के कमरे में घुस जाएगी.बिना देर किए प्रेरणा एनओसी को चोरी कर लेगी. प्रेरणा की इस हरकत से अनुपमा बच जाएगी. वहीं, रजनी बुरी तरह से एक बार फिर फंसने वाली है.

ये भी पढ़ें:-नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो

Published at : 25 Jan 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
शंकरार्च की लड़ाई CM कुर्सी तक आई!
शंकराचार्य विवाद में मुगलों की एंट्री..2027 की बिछ गई बिसात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
हेल्थ
लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान, खराब हो जाएंगे शरीर के ये अंग
लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान, खराब हो जाएंगे शरीर के ये अंग
ट्रैवल
बिना फ्लाइट और बस के दिल्ली से कश्मीर की यात्रा अब और आसान, जानें सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका
बिना फ्लाइट और बस के दिल्ली से कश्मीर की यात्रा अब और आसान, जानें सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget