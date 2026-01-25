रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. चॉल को बचाने के लिए अनुपमा ने सड़क पर रहना शुरू कर दिया है. अनुपमा ने ठान लिया है कि वो रजनी के मंसूबो को कामयाब नहीं होने देगी.अनुपमा में अब तक देखने को मिला कि सच्चाई सामने आने के बाद पराग से वसुंधरा नाराज हो जाती है.

इतना ही नहीं वो उसके हाथ से पानी लेने से भी इंकार कर देती है. वहीं, अनुपमा अब रजनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है.रजनी की बेटी प्रेरणा उसके पास पहुंचती है और उसे डायन करती है. इतना ही नहीं रजनी को वो खूब जलील भी करती है.

अनुपमा को राही बुलाएगी कोठारी हाउस

इसी बीच शो में बड़ा बदलाव होने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ठीक होने के बाद वसुंधरा सबसे पहले माही और राही से बात करती है.राही और माही से वसुंधरा कहती है कि वो अनुपमा से बात करे ताकि घर बच जाए.राही अपनी मां अनुपमा को कोठारी हाउस बुलाती है.

जहां सब मिलकर अनुपमा को खूब जलील करते हैं.राही कहती है कि अनुपमा कभी भी उसकी सगी नहीं हो सकती है.अनुपमा से माही कहती है कि वो अपनी ही बेटियों के घर को बर्बाद कर रही है. हालांकि, अनुपमा अपनी दोनों बेटियों की बातों को नजरअंदाज करने वाली है. अनुपमा फैसला करेगी कि कुछ भी हो जाए वो रजनी के प्लान को कामयाब नहीं होने देगी.

इधर, अनुपमा का साथ प्रेरणा देती हुई नजर आएगी.वो रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने में अनुपमा की मदद करने वाली है. वहीं, शाह परिवार के लोग पराग की बर्बादी का तमाशा देखेंगे.अनुपमा के लिए प्रेरणा अपनी मां के कमरे में घुस जाएगी.बिना देर किए प्रेरणा एनओसी को चोरी कर लेगी. प्रेरणा की इस हरकत से अनुपमा बच जाएगी. वहीं, रजनी बुरी तरह से एक बार फिर फंसने वाली है.

