रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि रजनी ने अनुपमा और पराग दोनों को धोखा दिया है. वो चॉल पर बुल्डोजर चलवाकर अपना प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहती है. लेकिन,अनुपमा ऐसा नहीं होने देना चाहती. इतना ही नहीं बल्कि पराग ने भी रजनी के धोखे के बारे में जानकर प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया है.

लेकिन, इसकी वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि, इस प्रोजेक्ट के लिए पराग ने अपने घर को गिरवी रखा था. अब उसका घर नीलाम होने के कागार पर आ चुका है.पराग ने जिसके पास अपने घर को गिरवी रखा था, उन्होंने उसे दो दिन का अल्टीमेटम दिया है.

दूसरी तरफ गौतम ने फिर नई प्लानिंग शुरू कर दी है. अब उसने पराग को धोखा देने का प्लान बना लिया है.दूसरी तरफ माही भी उसकी बातों में फंसती हुई नजर आ रही है. वहीं, अनुपमा ने रजनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है. लेकिन, ये बात रजनी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है.

अनुपमा की इज्जत उछालेगी रजनी

उसने एक पॉडकास्ट के जरिए अनुपमा की खूब बेइज्जती की है. रजनी ने अनुपमा के अतीत से लेकर फ्यूचर तक की बातों को मिर्च मसाला लगाकर दुनिया के सामने पेश किया है.रजनी की इस हरकत को देख परी और ईशानी समेत सभी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं.

वहीं, अनुपमा से प्रेरणा कहती है कि मीडिया को बुलाइए, मैं रजनी के सारे काले चिट्ठे से पर्दा हटाऊंगी. लेकिन, अनुपमा ऐसा करने से मना कर देती है. वो कहती है कि अगर हम भी यही हरकत करेंगे तो हममें और रजनी में क्या फर्क रह जाएगा. इधर रजनी अनुपमा को हराने के लिए शाम-दाम दंड भेद सबकुछ आजमा रही है.

अब जब वो अनुपमा की हिम्मत नहीं तोड़ पाई है तो उसने चॉल में ही आग लगवा दी है. चॉल में आग लगते देख हर कोई हैरान हो जाता है. वहीं, अनुपमा को राही कहती है कि प्रेरणा अभी भी अंदर है. ऐसे में प्रेरणा को बचाने के लिए अनुपमा आग में कूद जाती है. ऐसे में सब कहने लगते हैं कि प्रेरणा को बचाने के चक्कर अनुपमा खुद आग में जल गई.

