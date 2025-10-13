हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी

सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी

Sangeeta Bizlani Glamorous Pics: सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. उनकी तस्वीरें देखकर फैंस आज भी उनके दीवाने हो जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Sangeeta Bizlani Glamorous Pics: सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. उनकी तस्वीरें देखकर फैंस आज भी उनके दीवाने हो जाते हैं.

सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी अपनी जवानी में वाकई कमाल की खूबसूरत थीं. उनकी ग्लैमरस अदाएं और स्टाइल देखकर फैंस आज भी उनके दीवाने हैं. इन तस्वीरों में उनके खूबसूरत अंदाज हर किसी की नजरें सिर्फ उन पर ठहर जाती हैं.

1/10
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा है. 1980 और 1990 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं.
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा है. 1980 और 1990 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं.
2/10
जवानी में संगीता बिजलानी की खूबसूरती देखते ही बनती थी. वह हमेशा ही अपने ड्रेसिंग सेंस और अदा के लिए चर्चित रहती थीं.
जवानी में संगीता बिजलानी की खूबसूरती देखते ही बनती थी. वह हमेशा ही अपने ड्रेसिंग सेंस और अदा के लिए चर्चित रहती थीं.
3/10
सलमान खान और संगीता बिजलानी का नाम 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल था.
सलमान खान और संगीता बिजलानी का नाम 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल था.
4/10
संगीता बिजलानी ने सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है, फिर भी उनके अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रहीं.
संगीता बिजलानी ने सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है, फिर भी उनके अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रहीं.
5/10
दोनों ने एक साथ मॉडलिंग की थी और उनके अफेयर के दौरान शादी की बातें भी हो रही थीं, लेकिन बाद में उनका रिश्ता खत्म हो गया.
दोनों ने एक साथ मॉडलिंग की थी और उनके अफेयर के दौरान शादी की बातें भी हो रही थीं, लेकिन बाद में उनका रिश्ता खत्म हो गया.
6/10
उस समय संगीता अपने लुक और पर्सनालिटी की वजह से सलमान के साथ ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स के बीच भी चर्चा में रहती थीं.
उस समय संगीता अपने लुक और पर्सनालिटी की वजह से सलमान के साथ ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स के बीच भी चर्चा में रहती थीं.
7/10
आज भी सोशल मीडिया पर उनकी जवानी की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि समय का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा.
आज भी सोशल मीडिया पर उनकी जवानी की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि समय का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा.
8/10
संगीता बिजलानी की हिंदी करियर की पहली फिल्म 'कातिल' थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान 1989 में आई फिल्म 'त्रिदेव' से मिली.
संगीता बिजलानी की हिंदी करियर की पहली फिल्म 'कातिल' थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान 1989 में आई फिल्म 'त्रिदेव' से मिली.
9/10
संगीता बिजलानी की कुछ पॉपुलर और सुपर हिट फिल्में थीं त्रिनेत्र (1989), जुर्म (1990), और हथियार (1989). उनके करियर की अन्य बड़ी फिल्मों में त्रिदेव (1989), युगांधर (1993), और इज्जत (1991) शामिल हैं.
संगीता बिजलानी की कुछ पॉपुलर और सुपर हिट फिल्में थीं त्रिनेत्र (1989), जुर्म (1990), और हथियार (1989). उनके करियर की अन्य बड़ी फिल्मों में त्रिदेव (1989), युगांधर (1993), और इज्जत (1991) शामिल हैं.
10/10
अगर बात करें उनके करियर की तो संगीता ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका नाम हमेशा ही उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस पर्सनालिटी के कारण लिया जाता रहा.
अगर बात करें उनके करियर की तो संगीता ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका नाम हमेशा ही उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस पर्सनालिटी के कारण लिया जाता रहा.
Published at : 13 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Sangeeta Bizlani

Photo Gallery

View More
Embed widget