रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा अब फैसला ले चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाकर रहेगी. अनुपमा में अब तक आपने देखा कि भारती का एक्स उस पर हमला कर देता है.

ऐसे में अनुपमा सही वक्त पर वहां पहुंचती है और उसकी जान बचा लेती है. हालांकि, अनुपमा और भारती पर मंगेश हमला करता है.लेकिन, वरुण सही वक्त पर वहां पहुंच उसे बचा लेता है. इसके बाद भारती के दिल में वरुण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है. वहीं अनुपमा के लिए रजनी नारियल पानी लेकर पहुंचती है.

रजनी पर विश्वास करना अनुपमा को पड़ेगा भारी

बातों ही बातों में अनुपमा से रजनी अपने बेटे के लिए भारती का हाथ मांग लेती है.अनुपमा इस बात को सुन हैरान रह जाती है और बिना कुछ सोचे इस शादी के लिए हामी भर देती है.अनुपमा को रजनी रोके का शगुन भी देती है. हालांकि, रजनी पर इतना विश्वास करना अनुपमा पर भारी पड़ने वाला है.

रिपोर्ट के अनुसार शो में बड़ा धमाका होने वाला है. शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल के लोगों से अनुपमा पेपर्स साइन करवा लेती है.

इधर, रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

प्रार्थना के बेबी शॉवर में जाएगी अनुपमा

बिना देर किए रजनी चॉल तोड़ने का आदेश देने वाली है. ऐसे में रजनी के लोग जल्द ही चॉल तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे. हालांकि, अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी. क्योंकि, भारती की शादी की रस्में छोड़ अनुपमा इन लोगों से लड़ने वाली है. अनुपमा को इसी बीच अहमदाबाद जाना पड़ता है, क्योंकि वहां प्रार्थना का बेबी शॉवर होने वाला है. इस दौरान वो रजनी को भी अपने साथ ले जाती है.

एक वक्त था जब रजनी कोठारी परिवार की बहू बनने वाली थी.इस दौरान वो पराग से मिलेगी और दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी. पराग के अलावा रजनी की मुलाकात वसुंधरा और ख्याति से भी होगी. रजनी को देखने के बाद वसुंधरा का पारा हाई हो जाएगा. वसुंधरा एक बार फिर से पराग और रजनी को दूर करने के लिए नई चाल चलने वाली है.

