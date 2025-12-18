सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक हर जगह तक बस एक ही चीज छाई हुई है और वो है रणवीर सिंह की धुरंधर. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. इस फिल्म के रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस भी खूब तारीफ कर रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी धुरंधर देखने के बाद इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं. इस लिस्ट में अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शामिल हो गई हैं.

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अब हर जगह छाई रहती हैं. उनके व्लॉग फैंस को बहुत पसंद आते हैं. वो पैपराजी से भी खूब बात करती हैं. हाल ही में वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं जहां पर उन्होंने पैपराजी से धुरंधर की तारीफ की.

अक्षय खन्ना की फैन हुईं सुनीता

सुनीता ने पैपराजी से बात करते हुए कहा- 'धुरंधर क्या पिक्चर थी यार. कमाल कर दिया अक्षय खन्ना ने यार, मजा आ गया. क्या सुंदर लग रहा है, क्या हैंडसम. कमबैक हो गया है उसका, मेरा फेवरेट. रणवीर सिंह तो मेरा फेवरेट है पर अब अक्षय खन्ना भी. मस्त काम किया, मजा आ गया पिक्चर देख कर.'

घर पर करवाई वास्तु शांति पूजा

अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की जहां सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है वहीं उन्होंने इन सभी चीजों से दूरी बनाई हुई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय ने अपने अलीबाग वाले घर पर वास्तु शांति हवन करवाया है.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. फिल्म ने 437 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जल्द ही ये 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

