हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को मिला खूब फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन, अब निशाने पर शाहरुख खान की ये फिल्म

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को मिला खूब फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन, अब निशाने पर शाहरुख खान की ये फिल्म

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस के मौके पर एक बार फिर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई. इस फिल्म ने रिली के 21वें दिन भी 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने भारत में तीन हफ्ते के भीतर ही 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में गिरावट भी आई लेकिन क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने सारी भरपाई कर ली और जबरदस्त उछाल के साथ धुआंधार नोट कमाए. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार कितनी करोड़ कमाए हैं?

'धुरंधर' ने 21वें दिन कितनी की कमाई?
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर इतनी तेज स्पीड से भाग रही है कि हर कोई हैरान रह गया है. इसकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखते हुए तो अभी लग नहीं रहा है कि ये जल्दी थकने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी भरभरकर नोट कमा रही है और अपने कुल कलेक्शन में हर दिन कई करोड़ का इजाफा कर इतिहास रच रही है.

बता दें कि 'धुरंधर'ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं रिलीज के 21वें दिन इस फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है और इसने एक बार फिर तेजी दिखाते हुए धमाकेदार कारोबार किया है.

  •  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 21वें दिन 26.50 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का 21 दिनों का कुल कलेक्शन अब 633.50 करोड़ रुपये हो गया है

जवान’ को पछाड़ने से कितनी दूर है ‘धुरंधर’?  
हैरानी की बात ये है कि तीन हफ्ते पुरानी ये फिल्म कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे-स्टारर नई रिलीज तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के आगे भी खूब कमाई की है. इन सबके बीच बता दें कि ‘धुरंधर’ ने कई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इसने स्त्री 2 (598 करोड़ रुपये ) और छावा (601 करोड़ रुपये) के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है. अब यह शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ के पीछे है, जिसने भारत में 640 करोड़ रुपये कमाए थे.  वहीं चौथे शुक्रवार को 'धुरंधर' हर हाल में ‘जवान’ को मात दे देगी.

‘धुरंधर’ के बारे में
‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं. आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और को-प्रोड्यूस यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं धुरंधर 2 ईद के मौके पर 19 मार्च, 2026 को हिंदी सहित साउथ इंडियन भाषाओं में रिलीज होगी.

 

Published at : 26 Dec 2025 06:47 AM (IST)
