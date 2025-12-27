रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक देखने को मिला कि ईशानी ने चोरी की है, ये सच्चाई हर किसी को पता चल चुकी है. उसके बाद अनुपमा ने भर-भरकर उसकी बेइज्जती की. ऐसे में ईशानी और पाखी दोनों अनुपमा से नाराज हो गईं.

इसी बीच ईशानी को एक कॉल आती है, जिसमें उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है. ईशानी वहां पहुंचती हैं तो और भी लड़कियों को बैठे हुए देखती हैं. हालांकि, काफी देर होने के बाद भी उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती. ईशानी कहती है ये लोग हमें स्क्रिप्ट क्यों नहीं दे रहे हैं.

ईशानी होगी गिरफ्तार

इसी बीच पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है. सभी लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि कहीं इन लोगों ने हमें ऐसा-वैसा काम करने के लिए तो नहीं बुलाया है. सारी लड़कियां वहां से भागती है, लेकिन ईशानी भागने के दौरान गिर जाती है. ऐसे में पुलिस उसे और कुछ लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है.

इधर अनुपमा तो भारती की शादी की तैयारियों में लगी होती है. भारती दुल्हन बनकर एकदम तैयार हो गई है.इसी बीच अनुपमा को लगता है कि ईशानी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वो पाखी से पूछती है. लेकिन, पाखी का कहना है कि वो अपनी बेटी का ध्यान रख लेगी.

दूसरी तरह शो में प्रेरणा की एंट्री हो चुकी है. वो अनुपमा को बताती है कि उसने उसे कुकिंग कॉम्पिटिशन में देखा था. इधर, प्रेरणा और प्रेम एक-दूसरे को पहले से ही जान रहे होते हैं. दोनों जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, उसे देख बा को शक होता है. बा राही से कहती है कि प्रेरणा से प्रेम को दूर रखे.

हालांकि, राही कहती है कि बा दोनों दोस्त हैं, इसलिए बात कर रहे हैं. इस पर बा कहती हैं कि काव्या और वनराज भी दोस्त ही थे. लेकिन, क्या हुआ. इस बात से राही के मन में शक पैदा हो जाता है. दूसरी तरह राही और प्रेम एक साथ रजनी के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वरुण ने बुलाया होता है. हालांकि, वहां जाने के बाद रजनी पर राही का शक और बढ़ जाता है. क्योंकि, रजनी उससे पेपर्स छुपा लेती है.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar BO Day 22: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का 22वें दिन बड़ा कमाल, 'जवान'- 'कल्कि' के उड़ा दिए परखच्चे, बनी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म