हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज

Anupama Spoiler: अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा खुलासा होते हुए नजर आ रहा है. पाखी के सामने अनुपमा सच्चाई लाने वाली है और वो ये बताएगा कि कैसे दिवाकर उसे बेवकूफ बना रहा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. इधर, पराग कोठारी की एक बार फिर से बदनामी होती हुई नजर आ रही है. दूसरी तरफ दिवाकर ने अनुपमा की नाक में दम कर दिया है. दिवाकर ने अनुपमा से बदला लेने का प्लान बना लिया है.

शो में अब तक आपने देखा कि पाखी और दिवाकर सगाई कर रहे होते हैं. वहीं, बा, किंजल और अनुपमा अब दिवाकर की सच्चाई जान चुके हैं. ऐसे में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दिवाकर को फंसाकर ही रहेंगे. ऐसे में पाखी की जिंदगी में एक बार फिर से तूफान आने वाला है.

अनुपमा में देखने को मिला कि पाखी और बा के बीच बहस हो जाती है. किंजल और बा मिलकर प्लानिंग करेंगी कि वो कैसे भी करके दिवाकर और पाखी की शादी होने में लेट कर दें. ताकि अनुपमा वापस आ जाए. वहीं, पाखी के सामने ही दिवाकर से बा उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने वाली है.

दिवाकर बनाता है बहाना

दिवाकर कहता है कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, इसलिए सगाई में नहीं आ पाएंगे. वो अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करने से भी इंकार कर देता है. पाखी और दिवाकर की सगाई से पहले बड़ा धमाका होने वाला है. अनुपमा कहती है कि सगाई हो रही है तो परिवार का होना भी जरूरी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

दिवाकर अपनी वाइफ और बेटे को देख परेशान हो जाता है. पाखी पहले मानने से इंकार कर देती है कि दिवाकर शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है. लेकिन, दिवाकर की पत्नी की वजह से पाखी को समझ आ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा था.

उसके बाद दिवाकर को पाखी अपना शेरनी अवतार दिखाने वाली है. उसके बाद अनुपमा से लिपटकर पाखी खूब रोएगी. दूसरी तरफ प्रेरणा और प्रेम को भी अनुपमा और राही रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं. वहीं, दूसरी तरफ प्रार्थना भी अनुपमा के जन्मदिन के दिन मां बनने वाली है. वो बेटी को जन्म देगी. उसके बाद अनुपमा देखेगी कि प्रार्थना अपनी बेटी को मारने जा रही है.

ये भी पढ़ें:-संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर

Published at : 01 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Anupama Spoiler: अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज
अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज
टेलीविजन
संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर
संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर
टेलीविजन
तान्या मित्तल करने जा रही हैं एक्टिंग डेब्यू? एकता कपूर से मिलने पहुंचीं घर, वीडियो हो रहा वायरल
तान्या मित्तल करने जा रही हैं एक्टिंग डेब्यू? एकता कपूर से मिलने पहुंचीं घर, वीडियो हो रहा वायरल
टेलीविजन
'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'
'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
नौकरी
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget