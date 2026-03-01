अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. इधर, पराग कोठारी की एक बार फिर से बदनामी होती हुई नजर आ रही है. दूसरी तरफ दिवाकर ने अनुपमा की नाक में दम कर दिया है. दिवाकर ने अनुपमा से बदला लेने का प्लान बना लिया है.

शो में अब तक आपने देखा कि पाखी और दिवाकर सगाई कर रहे होते हैं. वहीं, बा, किंजल और अनुपमा अब दिवाकर की सच्चाई जान चुके हैं. ऐसे में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दिवाकर को फंसाकर ही रहेंगे. ऐसे में पाखी की जिंदगी में एक बार फिर से तूफान आने वाला है.

अनुपमा में देखने को मिला कि पाखी और बा के बीच बहस हो जाती है. किंजल और बा मिलकर प्लानिंग करेंगी कि वो कैसे भी करके दिवाकर और पाखी की शादी होने में लेट कर दें. ताकि अनुपमा वापस आ जाए. वहीं, पाखी के सामने ही दिवाकर से बा उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने वाली है.

दिवाकर बनाता है बहाना

दिवाकर कहता है कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, इसलिए सगाई में नहीं आ पाएंगे. वो अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करने से भी इंकार कर देता है. पाखी और दिवाकर की सगाई से पहले बड़ा धमाका होने वाला है. अनुपमा कहती है कि सगाई हो रही है तो परिवार का होना भी जरूरी है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

दिवाकर अपनी वाइफ और बेटे को देख परेशान हो जाता है. पाखी पहले मानने से इंकार कर देती है कि दिवाकर शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है. लेकिन, दिवाकर की पत्नी की वजह से पाखी को समझ आ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा था.

उसके बाद दिवाकर को पाखी अपना शेरनी अवतार दिखाने वाली है. उसके बाद अनुपमा से लिपटकर पाखी खूब रोएगी. दूसरी तरफ प्रेरणा और प्रेम को भी अनुपमा और राही रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं. वहीं, दूसरी तरफ प्रार्थना भी अनुपमा के जन्मदिन के दिन मां बनने वाली है. वो बेटी को जन्म देगी. उसके बाद अनुपमा देखेगी कि प्रार्थना अपनी बेटी को मारने जा रही है.

