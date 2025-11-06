रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. गौतम ने कोठारी हाउस में वापसी ही अनुपमा और उसके बच्चों को बर्बाद करने के लिए की है.लेकिन, मागी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि गौतम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है.

'अनुपमा' में अब तक आपने देखा, माही और गौतम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है. दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी इस शादी को रोकने की कोशिश में लगी हुई है.क्योंकि उसके लिए ये मानना मुश्किल है कि गौतम बदल गया है. वहीं, प्रेम को इस बारे में पता चलने वाला है कि उसका पूरा पैसा डूब गया है.

इस दौरान राही और प्रेम का झगड़ा भी होने वाला है. अनुपमा की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.शो में देखने को मिलेगा कि जल्द ही गौतम और माही की हल्दी की रस्म होने वाली है. इस रस्म में शाह और कोठारी परिवार के लोग शामिल होने वाले हैं.

राही को इग्नोर करेगा प्रेम

ख्याति और पराग भी माही और गौतम की हल्दी में शामिल होंगे.इधर, हल्दी की रस्म के दौरान भी अनुपमा परेशान रहने वाली है वो शादी को रोकने की कोशिश करती है. लेकिन, वसुंधरा के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली.वहीं, शादी की रस्मों के बीच राही को प्रेम नजरअंदाज करता हुआ नजर आएगा.

प्रेम इसी दौरान किसी से फोन पर बात करने वाला है. प्रेम की हरकतों को देख परिवार के लोग दंग रह जाएंगे.ऐसे में प्रार्थना को प्रेम पर शक होने लगेगा. ऐसे में वो अपने भाई की जासूसी करने वाली है. वो जल्द ही प्रेम के चैट को पढ़ लेगी, ऐसे में प्रार्थना को पता चल जाएगा कि उसका भाई किसी को डेट कर रहा है.

खुलेगी प्रेम की पोल

प्रेम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जान प्रार्थना को सदमा लगने वाला है.बिना देर किए प्रार्थना परिवार के सामने प्रेम की पोल खोल देगी. पराग को इस दौरान ये भी पता चलेगा कि प्रेम ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है.दूसरी तरफ गौतम अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा. वो अनुपमा के परिवार का अब जीना हराम कर देगा.प्रार्थना की बातें सुन पराग गुस्सा हो जाएगा. वो पूरे परिवार के सामने प्रेम को जलील करेगा. इधर, प्रेम की सच्चाई जान राही का दिल टूटने वाला है.

