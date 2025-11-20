हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान सेट पर लाते हैं फूड का ट्रक, ड्राइवर को खुद पे करते हैं आमिर खान, जानें- कैसे सेलेब्स अपनी टीम के खर्चों को करते हैं मैनेज?

Salman Khan- Aamir Khan: कोरियोग्राफर पीयूष और शाजिया ने खुलासा किया है कि फिल्म के सेट पर आमिर खान और सलमान खान पर्सनली अपने एक्स्ट्रा खर्चे उठाते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 10:00 AM (IST)
बॉलीवुड में बड़े सितारों के शूटिंग के दौरान खर्चे काफी चर्चा में है. कई स्टार्स लैविश टीमों से लेकर पर्सनल असिस्टेंट्स और शेफ तक, सेट पर लेकर आते हैं जिसका खर्चा मेकर्स को उठाना पड़ता है जो उन्हें काफी महंगा पड़ता है. इसी बीच, इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे कोरियोग्राफर पीयूष भगत और शाज़िया सामजी ने स्टार्स के बढ़ते खर्चों पर बात की और सलमान खान और आमिर खान जैसे कुछ बड़े सितारों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

सेट पर फूड ट्रक लेकर आते हैं सलमान खान
पीयूष और शाज़िया ने बताया कि सलमान खान फ़िल्म सेट पर अपना फ़ूड ट्रक लेकर आते हैं. हिंदी रश से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "जब सलमान खान ने हमें बुलाया था... तो सभी जानते हैं कि उनकी फ़िल्मों में फूड टेंट लगाया जाता है. बीइंग ह्यूमन ट्रक उनकी हर शूटिंग पर मौजूद रहता है और वे सबसे टेस्टी खाना खिलाते हैं. मुझे याद है कि मैंने भाई के साथ लंच किया था और खाना ज़्यादा टेस्टी लगा क्योंकि वह हमारे सामने बैठे थे."

आमिर खान ड्राइवर को खुद पे करते हैं
कोरियोग्राफर्स ने आमिर खान के एन्टोरेज कॉस्ट के बारे में उनके नज़रिए का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "आमिर सर ने कहा था कि चूंकि उनका ड्राइवर उनके लिए काम कर रहा है, फ़िल्म के लिए नहीं, तो मैं निर्माता से उसकी फ़ीस क्यों लूंगा."

तमन्ना है बेहद प्रोफेशनल
कोरियोग्राफरों ने बताया कि जब से फिल्म मेकर्स ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलना शुरू किया है, तब से कई अभिनेता ज़्यादा सतर्क हो गए हैं. उन्होंने कहा, "एनटॉरेज फिल्म को बर्बाद कर रही है और कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन तमन्ना के मामले में, वह बहुत प्रोफेशनल हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होने देती हैं. बेशक, उनकी भी एक टीम है, लेकिन उनका प्रोफेशनल रवैया बेहतरीन है."

अभिनेताओं के एन्टोरेज खर्च पर करण जौहर क्या बोले? 
फिल्म निर्माता करण जौहर ने गेम चेंजर पर कोमल नाहटा से बात करते हुए, कहा था, "मुझे एन्टोरेज को लेकर एथिकल प्रॉबल्म है, आर्थिक नहीं. हम ऐसी ज़रूरतों के लिए एक निश्चित बजट तय करते हैं. लेकिन अगर कोई अभिनेता इससे ज़्यादा कुछ चाहता है, चाहे वह पर्सनल ट्रेनर हो या स्पेसिफिक डाइटरी ज़रूरतें, तो उसे खुद ही खर्च उठाना चाहिए. मैं इसका खर्च तभी उठाऊंगा जब यह फिल्म के लिए ज़रूरी हो, जैसे किसी स्पोर्ट्स ड्रामा में एक ख़ास तरह की फ़िज़िक की ज़रूरत होती है."

 

Published at : 20 Nov 2025 10:00 AM (IST)
