अनुपमा में 20 अप्रैल को आएगा महाट्विस्ट, शो में इस नए कलाकार की हुई एंट्री

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का टीआरपी लिस्ट में इन दिनों बुरा हाल देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि मेकर्स एक बार फिर से कड़ी मेहनत करने में लगे हुए हैं. इसके साथ ही शो में एक नए कलाकार की एंट्री भी हो चुकी है, जिसके बाद आने वाले अपकमिंग एपिसोड में काफी कुछ बदलने वाला है.

साथ ही शो का महाएपिसोड दिखाया जाने वाला है, जो 20 अप्रैल को प्रसारित होगा. चलिए बताते हैं शो में क्या नया धमाका होने वाला है.शो के लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार अब बा और बापूजी भी काम करने निकल पड़े हैं. दोनों का पॉडकास्ट बंद हो चुका है, ऐसे में घर का खर्च चल पाना भी मुश्किल हो रहा है.

अनुपमा में आएगा इमोशनल ट्विस्ट

बा और बापूजी एक-दूसरे को बताए बिना काम करने जाते हैं. एक तरफ बापूजी पार्सल पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ लीला दूसरों के घरों में खाना बना रही होगी.कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बापूजी उसी घर में पार्सल पहुंचाने के लिए जाते हैं, जहां बा खाना बना रही होती है.

मालकिन अचानक लीला को घर से बाहर निकाल देती है. इसी दौरान लीला की नजर बापूजी पर पड़ती है. दोनों एक दूसरे को देख हैरान रह जाते हैं.उधर, सावी के कैफे में कोई नहीं आता है. बंकू कहता है कि सुबह से दोपहर हो गई और शाम भी होने वाली है दीदी.

लेकिन, कोई टूरिस्ट नहीं आया यहां और ना ही कोई लोकल ही आया. अनुपमा भी परेशान होने लगती है. इसी बीच अनुपमा रेडियो पर कुनाली नामदार की अवाज सुनती है और खुश हो जाती है. वो बंकू को बताती है कि ये बहुत बड़े शेफ हैं.रेडियो पर कुनाली नामदार ऐलान करते हैं कि कोई कुंवर पाक और पाकी केरी नुं गोठला नुं शाक अच्छे से बनाता है तो उससे संपर्क कर सकता है.

उसके बाद अनुपमा वो डिश तैयार करती है और बिना अपॉइंटमेंट लिए उनके घर पहुंच जाती है. उसके बाद अनुपमा अपना टिफिन खोलती है और उसे पंखे के सामने ले जाती ताकि खुशबू से कुनाली खुद बाहर आ जाएं.शो में कुणाली नामदार की भूमिका को कृष्णा कौल प्ले कर रहे हैं.

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