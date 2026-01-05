हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIkkis BO Day 4: संडे को चमकी अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म, शानदार रही 'इक्कीस' की कमाई, जानें- चार दिनों का टोटल कलेक्शन

Ikkis BO Day 4: संडे को चमकी अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म, शानदार रही 'इक्कीस' की कमाई, जानें- चार दिनों का टोटल कलेक्शन

Ikkis Box Office Collection Day 4: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा की फिल्म 'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के चौौथे दिन यानी संडे को भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Jan 2026 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के लिए नए साल की शुरुआत काफी दिलचस्प रही है. एक तरफ आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और ठीक कमाई कर रही है. अच्छी बात ये है कि इस फिल्म ने वीकेंड पर भी कमाई में तेजी दिखाई है. चलिए यहां जानते हैं 'इक्कीस' ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को कितनी नोट छापे हैं?

'इक्कीस' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने पहले वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया है. यह एक वॉर बेस्ड फिल्म है और धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. बता दें कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म है और ये दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. 'इक्कीस' को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत ठीक-ठाक रही है. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50% की भारी गिरावट आई. लेकिन वीकेंड पर इसने अपनी कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ दिखाई.

इसी के साथ 'इक्कीस' के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 7 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसकी कमाई में 50 फीसदी की गिरावट आई और इसकी कमाई 3.5 करोड़ रुपये रही. इसके बाद इसने तीसरे दिन 32.86 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 4.65 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'इक्कीस' ने रिलीज चौथे दिन यानी पहले संडे को 5 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'इक्कीस' की चार दिनों की कुल कमाई अब 20.15 करोड़ रुपये हो गई है.

'इक्कीस' अभी नहीं वसूल पाई आधा बजट
भारत में 'इक्कीस' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 'इक्कीस' को कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया हैं. फिलहाल ये फिल्म अभी तक अपना आधा बजट भी वसूल नहीं पाई है. हालांकि 23 जनवरी, 2025 तक सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ के रिलीज होने तक फिल्म के लिए कोई कंप्टीशन नहीं है, जिससे उम्मीद है कि ये फिल्म अपना बजट निकाल लेगी. हालांकि अगस्तय नंदा की ये बायोपिक ड्रामा फिल्म सफल होगी या नहीं ये देखन वाली बात होगी.

'इक्कीस' के बारे में
ये बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान अरुण खेत्ररपाल की वीरता और बलिदान की कहानी बयां करती है. फिल्म में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म में अभिनय किया है, साथ ही जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और राहुल देव सहायक भूमिकाओं में हैं. श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की स्टोरी राघवन, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सुरती ने लिखी है.

 

Published at : 05 Jan 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Agastya Nanda Ikkis BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
स्पोर्ट्स
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
Advertisement

वीडियोज

डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Sandeep Chaudhary: तिरंगे का अपमान, गुंडों का सम्मान? संदीप चौधरी ने खोली सिस्टम की पोल! | Fatehpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
स्पोर्ट्स
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
विश्व
जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने की एयरस्ट्राइक, उसकी करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
बॉलीवुड
Braille Day 2026: काजोल, दीपिका पादुकोण समेत इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
इन सितारों ने फिल्मों में निभाए ब्लाइंड रोल, कई ने ब्रेल लिपि भी सीखी
विश्व
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
जनरल नॉलेज
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget