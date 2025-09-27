रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा को पता लग गया है कि देविका के पास ज्यादा वक्त नहीं है.उसे लगने लगता है कि अनुज के बाद अब देविका भी उससे दूर हो जाएगा. इस ख्याल से ही वो डर जाती है.

ऐसे में देविका को खुश करने के लिए अनुपमा हर कोशिश करती है. अनुपमा में अभी तक देखने को मिला कि देविका का दिल बहलाने के लिए शाह हाउस में पार्टी रखती है.इस दौरान अनुपमा पुलिसवाली बनकर खूब मस्ती करती है.

देविका की विश पूरी करेगी अनुपमा

अनुपमा की कहानी में इसी बीच नया ट्विस्ट आने वाला है.शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि देविका की आखिरी विश पूरी करने के लिए अनुपमा शाह हाउश छोड़ देगी. वो अपनी गर्लगैंग के साथ लंबे वेकेशन पर जाने वाली है. रास्ते में सब खूब मस्ती करने वाले है.

इस वेकेशन के दौरान राही भी अनुपमा को ज्वॉइन करने वाली है.राही को पता चल जाएगा कि देविका की मौत होने वाली है.हालांकि, रास्ते में राही अपनी मां को काफी एटीट्यूड दिखाएगी.राही और अनुपमा के झगड़े को देख देविका काफी परेशान हो जाएगी.

देविका करेगी एक्स को नजरअंदाज

वो राही और अनुपमा को पैचअप करने के लिए कहेगी.अनुपमा वेकेशन से लौटने के बाद देविका के एक्स को शाह हाउस बुलाने वाली है. देविका जब अपने अतीत को नजरों के सामने देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे.पहले तो देविका अपने एक्स को नजरअंदाज करेगी.

वो ऐसा दिखाएगी जैसे उसे किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन, देविका को एहसास हो जाएगा कि उसकी जिंदगी में कितना अकेलापन है. ऐसे में आखिरी दिनों में देविका को फिर से प्यार हो जाएगा.उसके बाद देविका का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अनुपमा अमेरिका जाने वाली है.

दूसरी तरफ राही कोठारी बिजनेस की सीईओ बन जाएगी. प्रेम को जब ये बात पता चलेगी, उसे सदमा लग जाएगा. वहीं, एक बार फिर से माही और ख्याति मिलकर राही के खिलाफ साजिश रचेंगी.

ये भी पढ़ें:-रानी मुखर्जी क्यों नहीं हैं सोशल मीडिया पर? एक्ट्रेस ने खुद बता दी वजह