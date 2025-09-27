रानी मुखर्जी क्यों नहीं हैं सोशल मीडिया पर? एक्ट्रेस ने खुद बता दी वजह

रानी मुखर्जी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. हाल ही में उन्हें फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है. नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद से हर कोई रानी की तारीफ ही कर रहा है. जितने भी सेलेब्स ने ये अवॉर्ड जीता है उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर की हैं मगर रानी मुखर्जी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं. रानी ने सोशल मीडिया पर न होने के पीछे की वजह फैंस को बताई है.

रानी मुखर्जी हाल ही में एक इवेंट में गई थीं जहां पर उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बात कीं. इसी इवेंट में रानी से पूछा गया कि क्या वो इंस्टाग्रामर हैं? इस पर एक्ट्रेस ने कहा- 'नहीं, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं.'

क्या है सोशल मीडिया पर न होने की वजह

रानी मुखर्जी से जब सोशल मीडिया पर न होने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा- 'मेरे पति नहीं चाहते हैं कि उन्हें देखा जाए और मैं अपने फैंस के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहती हूं. अगर वो मुझसे पूछे कि आपके पति की फोटो कहां है और मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो मिस्टर इंडिया हैं.'

क्या पैपराजी को फोन करके बुलाती हैं रानी?

जब रानी से पूछा गया कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो पैपराजी को फोन करके कहेंगी- 'आदि और मैं इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं. रानी के इसके जवाब में कहा- हे भगवान, बिल्कुल नहीं. ये वाकई में बहुत पर्सनल है. मेरा मतलब है कि मैं भी बहुत पर्सनल इंसान हूं.'

बता दें रानी मुखर्जी लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आईं हैं. आखिरी बार वो 2023 में आई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में नजर आईं थीं. फैंस को रानी की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है.

