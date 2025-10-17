रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी इन दिनों आगे बढ़ने का नाम नहीं रही है. प्रकाश नाम के शख्स ने अनुपमा का जीना हराम कर दिया है. अनुपमा तो अपनी गैंग के साथ वेकेशन पर निकली थी, लेकिन वो बदला लेने में उलझ कर रह गई है.

शो में अब तक देखने को मिला कि सबूत जमा करने के बाद राही किडनैप हो जाती है. अनुपमा को जैसे ही ये बात पता लगती है वो सदमे में चली जाती है. उसके बाद अनुपमा अपनी बेटी को ढूंढने चली जाती है.इसी बीच शो में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है.

अनुप को याद कर रोएगी अनुपमा

अनुपमा रात के अंधेरे में राही को तलाशती रहेगी, एक पल के लिए उसे लगेगा कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है. वो अनुज को याद करके काफी रोएगी. दूसरी तरफ गौतम को देखने के बाद प्रार्थना बीमार हो जाएगी. ऐसे में ख्याति और प्रार्थना घर वापस आ जाएंगी.

वापस आकर प्रार्थना अपने पति अंश से लिपटकर खूब रोने वाली है.वो अंश को गौतम के बारे में बताएगी. इस बीच प्रार्थना की हालत खराब हो जाएगी. ऐसे में परिवार के लोग डॉक्टर को बुलाने वाले हैं. वहीं, प्रकाश की पत्नी ही अनुपमा की मदद करेगी. चोरीछिपे प्रकाश की पत्नी देविका को उसकी करतूतों के बारे में बाएगी.

राही की बिगड़ेगी हालत

जल्द राही को अनुपमा तलाश लेगी. अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रकाश के गुंडों से भी अनुपमा लड़ जाएगी.उसके बाद वो राही को लेकर अस्पताल जाएगी.राही की तबीयत अस्पताल में काफी बिगड़ जाएगी,उसके बाद अनुपमा खूब रोने वाली है. वहीं, प्रार्थना की हालत देख पराग परेशान हो जाएगा. वो प्रार्थना से वादा करेगा कि गौतम को दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आने देगा.

