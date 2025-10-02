हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनDurga Puja: पंडाल में ‘राम-सीता’ के बेटियां ने किया झगड़ा, तो रानी मुखर्जी ने यूं लडाया लाड, यूजर्स बोले- ‘दुर्गा आ गई है’

Durga Puja: पंडाल में ‘राम-सीता’ के बेटियां ने किया झगड़ा, तो रानी मुखर्जी ने यूं लडाया लाड, यूजर्स बोले- ‘दुर्गा आ गई है’

Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा के पंडाल से टीवी के फेमस एक्टर गुरमीत चौधरी की बेटियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों जमकर लड़ाई करती दिखी...

By : सखी चौधरी | Updated at : 02 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार जोरशोर से मनाया जा रहा है. इस मौके पर मुखर्जी फैमिली ने भी भव्या पंडाल लगाया. जिसमें कई बॉलीवुड और टीवी सितारों ने पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया. अब इस पंडाल से एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है. जिसमें गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी की लाडली बेटियों एक-दूजे संग लड़ाई करती हुई दिखाई दी.  

दुर्गा पंडाल में गुरमीत की बेटियों ने किया झगड़ा

दरअसल बीते दिन गुरमीत चौधरी अपनी वाइफ देबिना बनर्जी के साथ काजोल और रानी मुखर्जी द्वारा लगाए गए दुर्गा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उनकी लाडली बेटियां भी कपल के साथ नजर आई. अब इस फैमिली एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जिसमें गुरमीत की बेटियां एक-दूसरे के साथ लड़ाई करती दिखी. दोनों बहनों के बीच हाथापाई भी हुई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Tiwari (@bollywoodhelpline)

रानी मुखर्जी ने सुलझाई नन्ही परियों की फाइट

वहीं पंडाल में मौजूद रानी मुखर्जी ने गुरमीत की बेटियों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाया. जिसके बाद कपल की छोटी बेटी अपनी मां देबिना के पास जाकर रोने लगती है. रानी ने पहले बड़ी बेटी को झगड़ा ना करने के लिए समझाया और फिर एक्ट्रेस उनकी छोटी बेटी को लाड लड़ाती हुई नजर आई. वीडियो में आलिया भट्ट की भी झलक दिखाई दी. जो ये क्यूट सी फाइट देखकर हंसती हुई नजर आ रही थी.


Durga Puja: पंडाल में ‘राम-सीता’ के बेटियां ने किया झगड़ा, तो रानी मुखर्जी ने यूं लडाया लाड, यूजर्स बोले- ‘दुर्गा आ गई है’

यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट

‘राम’ और ‘सीता’ की बेटियों का ये क्यूट सा वीडियो देखकर अब यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘घर घर के बच्चों की यही कहानी है..’, दूसरे ने लिखा, ‘रानी कह रही हैं कि मां दुर्गा आ गई हैं..’, तीसरे ने लिखा, ‘एकदम पापा गुरमीत की तरह किक की है..’ वीडियो को अभी तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें - 

ईशा अंबानी की 8 खूबसूरत तस्वीरें: सांप वाला नेकलेस और मां की 25 साल अंगूठी पहन इवेंट में पहुंचीं, लुक से चुराई लाइमलाइट

 

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 02 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Tags :
Rani Mukerji Gurmeet Choudhary Durga Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
बिहार
बिहार में BJP को बड़ा झटका, चार बार के विधायक जनार्दन यादव आए प्रशांत किशोर के साथ, जन सुराज में शामिल
बिहार चुनाव के बीच BJP को बड़ा झटका, 4 बार के विधायक जनार्दन यादव अब जन सुराज में शामिल
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
बिहार
बिहार में BJP को बड़ा झटका, चार बार के विधायक जनार्दन यादव आए प्रशांत किशोर के साथ, जन सुराज में शामिल
बिहार चुनाव के बीच BJP को बड़ा झटका, 4 बार के विधायक जनार्दन यादव अब जन सुराज में शामिल
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
टेलीविजन
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
हेल्थ
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शिक्षा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget