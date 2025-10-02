मुंबई में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार जोरशोर से मनाया जा रहा है. इस मौके पर मुखर्जी फैमिली ने भी भव्या पंडाल लगाया. जिसमें कई बॉलीवुड और टीवी सितारों ने पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया. अब इस पंडाल से एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है. जिसमें गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी की लाडली बेटियों एक-दूजे संग लड़ाई करती हुई दिखाई दी.

दुर्गा पंडाल में गुरमीत की बेटियों ने किया झगड़ा

दरअसल बीते दिन गुरमीत चौधरी अपनी वाइफ देबिना बनर्जी के साथ काजोल और रानी मुखर्जी द्वारा लगाए गए दुर्गा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उनकी लाडली बेटियां भी कपल के साथ नजर आई. अब इस फैमिली एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जिसमें गुरमीत की बेटियां एक-दूसरे के साथ लड़ाई करती दिखी. दोनों बहनों के बीच हाथापाई भी हुई.

रानी मुखर्जी ने सुलझाई नन्ही परियों की फाइट

वहीं पंडाल में मौजूद रानी मुखर्जी ने गुरमीत की बेटियों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाया. जिसके बाद कपल की छोटी बेटी अपनी मां देबिना के पास जाकर रोने लगती है. रानी ने पहले बड़ी बेटी को झगड़ा ना करने के लिए समझाया और फिर एक्ट्रेस उनकी छोटी बेटी को लाड लड़ाती हुई नजर आई. वीडियो में आलिया भट्ट की भी झलक दिखाई दी. जो ये क्यूट सी फाइट देखकर हंसती हुई नजर आ रही थी.





यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट

‘राम’ और ‘सीता’ की बेटियों का ये क्यूट सा वीडियो देखकर अब यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘घर घर के बच्चों की यही कहानी है..’, दूसरे ने लिखा, ‘रानी कह रही हैं कि मां दुर्गा आ गई हैं..’, तीसरे ने लिखा, ‘एकदम पापा गुरमीत की तरह किक की है..’ वीडियो को अभी तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.

