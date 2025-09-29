Animal Park Release Date: कब रिलीज होगी एनिमल पार्क? रणबीर कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट
Ranbir Kapoor Animal Park Release Date: रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने फैंस के साथ लाइव आकर बात भी की. इस दौरान उन्होंने अपनी अकमिंग फिल्म एनिमल पार्क से जुड़े अपडेट दिए.
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 2023 में आई थी और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था. फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया था. एनिमल में रणबीर कपूर छा गए थे. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आना है. फिल्म की अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी. अब रणबीर ने फिल्म को लेकर अपडेट दिया है.
28 सितंबर को रणबीर का बर्थडे था. रणबीर ने लाइव आकर फैंस से अपनी फिल्मों को लेकर बातचीत की और अपडेट्स दिए. रणबीर ने एनिमल पार्क कब रिलीज होगी इसे लेकर भी रिएक्ट किया.
कब आएगी एनिमल पार्क?
रणबीर ने कहा, 'एनिमल पार्क 2027 में शुरू होनी चाहिए. संदीप ने मुझसे आईडिया, कैरेक्टर, म्यूजिक के बारे में बातचीत की है. ये क्रेजी है. मैं सेट पर होने का इंतजार कर रहा हूं.'
बता दें कि इससे पहले रणबीर ने बताया था कि संदीप एनिमल के तीन पार्ट बनाना चाहते हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 2027 में शुरू होगा. फिल्म में रणबीर कपूर के 2 कैरेक्टर होंगे. वो ही फिल्म में हीरो होंगे और वो ही फिल्म में विलेन होंगे. ये रणबीर के लिए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है.
ब्रह्मास्त्र 2 और लव एंड वॉर
रणबीर ने लाइव में ब्रह्मास्त्र 2, लव एंड वॉर को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- लव एंड वॉर अगले साल रिलीज होगी. फिल्म में मेरी टैलेंटेड पत्नी आलिया भट्ट और ब्रिलियंट एक्टर विक्की कौशल हैं. फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. रणबीर-आलिया की फिल्म शूटिंग से कई फोटोज वायरल हुई थी.
वहीं रणबीर ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर कहा कि अयान मुखर्जी फिल्म लिख रहे हैं और फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है.
इसके अलावा रणबीर के हाथ में फिल्म रामायण भी है. रामायण को नितेश तिवारी बना रहे हैं. इस फिल्म में वो राम के रोल में हैं. वहीं सई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं.
