रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. माही और गौतम की शादी की वजह से शाह और कोठारी परिवार परेशान है. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि माही को कैसे समझाया जाए. 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में खूब ड्रामा देखे को मिलने वाला है.

'अनुपमा' में इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेकर्स को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है.आपको बता दें 'अनुपमा' सीरियल की वजह से रुपाली गांगुली अब लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है.

अनुपमा को जलील करेगी वसुंधरा

फोटो में कोठारी और शाह परिवार के लोग आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं.माही और गौतम की संगीत के दौरान खूब झगड़ा होने वाला है. वसुंधरा इस दौरान 'अनुपमा' के परिवार को खूब जलील करने वाली है.सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर में शो के सभी किरदार नजर आ रहे हैं.

फोटो में एक औरत कोने में दिखाई दे रही है, जिसने 'अनुपमा' की तरह साड़ी पहन रखी है और वैसा ही हेयरस्टाइल बना रखा है. इस तस्वीर को देख लोगों के समझ में आ चुका है कि रुपाली अपने शो में बॉडी डबल का इस्तेमाल करती हैं. बस फिर क्या था 'अनुपमा' के मेकर्स को सोशल मीडिया यूजर्स ने खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया.





एक सोशल मीडिया यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,'मुझे एक बात नहीं समझ आती कि रुपाली गांगुली कास्ट के साथ हमेशा बॉडी डबल का क्यों इस्तेमाल करती हैं. खुद शूटिंग का हिस्सा क्यों नहीं होती.'वैसे ये पहला मौका नहीं है जब रुपाली के बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ हो. इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर रुपाली के बॉडी डबल की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं.

