'कौन बनेगा करोड़पति' 18 के पहले करोड़पति भूषण कुमार जब शो के लिए मुंबई आए थे तब उनके पास सिर्फ 24 रुपये थे. इन दिनों वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं. करोड़पति बनने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि मजदूर के बेटे से लेकर करोड़पति बनने तक का उनका सफर कैसा रहा है?

निवेश करेंगे और मां के लिए खरीदेंगे गहने

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 का पहला करोड़पति बनने के बाद भूषण ठाकरे ने बताया कि वो जीती हुई रकम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे उन्हें एक स्थिर आमदनी मिलती रहे. साथ ही उन्होंने कहा इन पैसों से वो अपनी मां के लिए कुछ गहने भी खरीदेंगे.

डेढ़ साल पहले छोड़ा घर, सरकारी हॉस्टल में रहे

भूषण कुमार का ताल्लुक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बलवाड़ी गांव से हैं. उन्होंने बताया कि उनके पिता मजदूरी करते हैं. भूषण ने कुछ करने की चाहत के साथ डेढ़ साल पहले घर छोड़ दिया था और सरकारी हॉस्टल में रहते हुए UPSC की तैयारी की.

भूषण कहते हैं, 'मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद देना चाहता था. ऐसे में डेढ़ साल पहले घर छोड़ दिया. मैंने कह था कि घर तभी लौटूंगा जब मेरे पास कुछ ठोस कारण होगा. मैं भुसावल में एक सरकारी हॉस्टल में रहा. उस दौरान में अपनी फैमिली के संपर्क में भी नहीं था.'

मुंबई आए जब थे सिर्फ 24 रुपये

भूषण ने आगे कहा कि जब वो कौन बनेगा करोड़पति के लिए मुंबई आए थे जब उनके आपस सिर्फ 24 रुपये थे. मेरा पूरा परिवार मिलकर 15 से 20 हजार रुपये कमाता है. ये जो एक करोड़ रुपये है ये हमारी 30 से 35 साल की कमाई के बराबर है. उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब वो अपने पिता को काम नहीं करने देंगे. साथ ही कहा कि अब उनकी मां के इलाज का खर्च भी आसानी से निकल जाया करेगा. बता दें कि भूषण की मां बीमार है और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है.

कभी 1 हजार रुपये के लिए ताने देते थे रिश्तेदार

साल 2021 से लगातार भूषण ऑडिशन दे रहे थे और अब पांच साल बाद उनका संघर्ष सफलता में तब्दील हो गया. उन्होंने बताया कि कई बार पैसों की जरूरत के लिए वो रिश्तेदारों को फोन लगाते थे तो उनका फोन नहीं उठाया जाता था. रिश्तेदार एक हजार रुपये के लिए भी उन्हें ताने मार देते थे. लेकिन, करोड़पति बनने के बाद वे ही रिश्तेदार भूषण को फोन करके बधाई दे रहे हैं.