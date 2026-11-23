'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट रहे रजत दलाल ने ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की खबरों के बीच एक्ट्रेस का समर्थन किया है. उन्होंने एक नाइट क्लब में अविनाश मिश्रा के 'बेवफा निकली है तू' गाने पर डांस करने को लेकर एक्टर पर जमकर निशाना साधा.

इतना ही नहीं, रजत ने बिना किसी झिझक के अविनाश को सबके सामने बेनकाब करने की धमकी भी दी है.

रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ वीडियो शेयर किए और ईशा सिंह व अविनाश मिश्रा के कथित ब्रेकअप को लेकर अपनी बात रखी. 'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट ने सोशल मीडिया पेज चलाने वालों से अपील की कि इस मामले से जुड़ी कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले पूरी सच्चाई पता कर लें.

रजत ने बताया कि उन्होंने अविनाश को चार बार समझाया था कि वो ईशा से दूर रहें, क्योंकि वो एक्ट्रेस को अपनी बहन की तरह मानते हैं. रजत ने वीडियो में कहा, 'मैंने इसे चार बार प्यार से समझाया था कि ईशा से दूर रहे. हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है. तूने जो किया, करता रह और अपना काम कर, बस हमसे दूर रह. मैं ये स्टोरी भी सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं, क्योंकि इसने अभी क्लब में जाकर 'बेवफा निकली है तू' गाना बजाया. आखिर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है? क्या तू बहुत शरीफ है और तेरे साथ ही गलत हुआ है?'