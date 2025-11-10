रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' की कहानी उलझती जा रही है. पिछले एक हफ्ते से माही और गौतम की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है.शादी में खूब लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है.ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनुपमा के घर में कोई भी शादी बिना लड़े हो ही नहीं सकती है.

शो में अब तक आपने देखा, राजा और परी की तलाक को अनुपमा रोकने की कोशिश करती है. अनुपमा की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.अनुपमा के लाख रोकने के बाद भी माही और गौतम की शादी हो जाती है. अब गौतम घर का दामाद बन अनुपमा को तेवर दिखाने वाला है.

राही को लगेगा सदमा

अंश शादी के दौरान परिवार को बताएगा कि गौतम ने बिजनेस में बड़ा घोटाला किया है.हालांकि, वसुंधरा इस बार भी गौतम को ही सपोर्ट करेगी.वहीं, पराग को गौतम भी बताएगा कि प्रेम ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं. इस बात को सुन राही को सदमा लगने वाला है.

पराग का गुस्सा भी अब सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है.वहीं, शादी के बाद माही भी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है. माही, अब राजा, प्रेम और अंश को कोठारी हाउस से निकालने की प्लानिंग करती है.ऐसे में माही और गौतम दोनों मिलकर पराग की जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं.इसी बीच शो में आरिया कपूर की एंट्री होने वाली है.

आरिया बनेगी सिरदर्द

अनुपमा को इस लड़की से मिलकर ऐसा लगेगा कि वो पहले से उसे जानती है.आरिया जल्द ही अनुपमा की बिजनेस पार्टनर बनने वाली है. आरिया का साथ पाकर अनुपमा बिजनेस को काफी ऊंचाई पर ले जाएगी. हालांकि, अनुपमा समझ नहीं पाएगी कि आरिया ने खास मकसद से उसकी जिंदगी में एंट्री ली है. वो अनुपमा के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाली है.

