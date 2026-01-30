हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गौरव खन्ना संग तलाक की खबरों पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, बोली-'हमारी शादी में....'

गौरव खन्ना संग तलाक की खबरों पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, बोली-'हमारी शादी में....'

Gaurav Khanna: आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना संग शादी में खटपट की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है और साथ ही उस पोस्ट का भी सच बताया है, जिसके बाद उनके तलाक की खबरें उड़ने लगीं. जानिए आकांक्षा ने क्या कहा है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 09:11 PM (IST)
जब से 'बिग बॉस 19' खत्म हुआ है, विनर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रिश्ते की बुनियाद जरूरतों और दिल की कुर्बानी की बात की थी. इस पोस्ट से कयास लगाए जाने लगे कि आकांक्षा और गौरव की मैरिड लाइफ में कुछ अनबन चल रही है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तो उनके तलाक का भी दावा कर दिया गया. अब इन सब पर आकांक्षा चमोला ने चुप्पी तोड़ी है.

तलाक की खबरों पर आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी
आकांक्षा चमोला ने इन अटकलों का जवाब देते हुए 'ईटाइम्स' से कहा, 'हमारी शादी में कोई परेशानी नहीं है और उस पोस्ट का गौरव से कोई लेना-देना नहीं था. मैं सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ पर चर्चा नहीं करती. वो पोस्ट मेरी आने वाली सीरीज के प्रमोशन के लिए थी. उस पोस्ट का लोग अपने-अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते थे, पर बात का बतंगड़ बना दिया गया.'

 
 
 
 
 
कैसे शुरू हुई थी अनबन की चर्चा?
बता दें, कि आकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है.' इस पोस्ट को देख जहां आकांक्षा और गौरव खन्ना के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगीं, वहीं यूजर्स आकांक्षा को खरी-खोटी सुनाने लगे. कुछ इस पोस्ट को गौरव खन्ना के पिता बनने की इच्छा और आकांक्षा के मां ने बनने के फैसले से जोड़ने लगे.

वहीं इस बारे में पूछे जाने पर आकांक्षा चमोला बोलीं, 'मैं इस समय ट्रोल क्वीन बनी हुई हूं. मैं हमेशा से इस बारे में खुलकर बोलती रही हूं. गौरव थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि वो मेरी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हमारे बीच उम्र का फर्क है, और वह इतने मैच्योर हैं कि मेरी बात समझ सकें'.

 
 
 
 
 
आकांक्षा ने आगे कहा, 'मैंने क्लियरली कहा है कि मैं मदरहुड नहीं चुनूंगी. मां न बनने का फैसला मेरा अपना है और मुझे इसे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. ये सब सोशल मीडिया पर ही चल रहा है. सोशल मीडिया के बाहर, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने मुझे गलत कहा हो या मेरे फैसलों पर सवाल उठाया हो.'
 
बता दें, गौरव और आकांक्षा की उम्र में 9 साल का फर्क है. दोनों की लव स्टोरी एक ऑडिशन के दौरान शुरू हुई थी. दोनों ने फिर साल 2016 में शादी कर ली थी. गौरव की तरह आकांक्षा की भी टीवी स्टार रही हैं और कई टीवी शोज किए हैं. उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं.
Published at : 30 Jan 2026 09:11 PM (IST)
Embed widget