शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन बेटी ने थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी पर पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस बोले- 'कुछ कुछ होता है'
Sana Saeed: शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन बेटी सना सईद ने हाल ही में अपने पति संग थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. उन्होनें इस खास मौके पर सना ने अपने पति के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.
कुछ कुछ होता है में छोटी अंजलि और शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस सना सईद इस समय अपनी पर्सनल लाइ्फ में काफी खुश हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पति साबा वैगनर के साथ थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी मनाई. उन्होंने इस मौके की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं.
Published at : 30 Jan 2026 03:05 PM (IST)
