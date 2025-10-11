क्या सच में टूटने वाली है नील-ऐश्वर्या की शादी? करवाचौथ पर एक्ट्रेस ने दिया बड़ा हिंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्या सच में टूटने वाली है नील-ऐश्वर्या की शादी? करवाचौथ पर एक्ट्रेस ने दिया बड़ा हिंट

Aishwarya Sharma Karwa Chauth Pic: ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट तलाक की खबरों के लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस को अकेले करवाचौथ मनाते हुए भी देखा गया है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 11 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया लवबर्ड ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट पिछले कई दिनों से अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल दोनों कई महीनों से ना तो एकसाथ स्पॉट हुए हैं और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ कोई तस्वीर शेयर की है. ऐसे में लोगों को लग रहा है कि दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है. वहीं करवाचौथ के दिन इन खबरों को और हवा मिल गई. जानिए क्या थी वजह..

ऐश्वर्या ने अकेले सेलिब्रेट किया करवचौथ

दरअसल बीते दिन यानि 10 अक्टूबर को पूरे देश में करवाचौथ का त्योहार मनाया गया. ऐसे में कई एक्ट्रेसेस ने अपने पति संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. लेकिन ऐश्वर्या शर्मा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सिर्फ चांद की फोटो शेयर की. एक्ट्रेस ने अपना लुक फैंस के साथ शेयर नहीं किया. इसे देख ये तो साफ हो गया कि उन्होंने करवाचौथ का व्रत रखा है. लेकिन एक्ट्रेस के इस सेलिब्रेशन के दौरान पति नील भट्ट उनके साथ नहीं थे. ऐसे में यूजर्स को यकीन होने लगा है कि कपल का जल्द ही तलाक होने वाला है.


मिस्ट्री गर्ल के सथ दिखे नील भट्ट

बता दें कि नील भट्ट को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो अपनी वाइफ ऐश्वर्या शर्मा को धोखा दे रहे हैं. दरअसल एक्टर हाल ही में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए थे. नील के साथ जो लड़की स्पॉट हुई थी, वो किंजल धमेचा बताई जा रही है. जोकि एक टीवी एक्ट्रेस हैं. वो सीरियल बावरा दिल में 'सिद्धि गोकर्ण' के किरदार के लिए जानी जाती हैं.

 
 
 
 
 
बिग बॉस में साथ नजर आया था कपल

बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को एकसाथ ‘बिग बॉस 17’ में देखा गया था. इस सीजन में दोनों के बीच खूब लड़ाईयां भी हुई थी. बिग बॉस के घऱ में दोनों ने करवाचौथ का सेलिब्रेशन भी किया था.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 11 Oct 2025 04:20 PM (IST)
