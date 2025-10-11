बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल संग शादी की है. जिसके बाद वो अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. वहीं करवाचौथ के दिन भी एक्ट्रेस को यूजर्स ने खूब खरी-खोटी सुनाई. दरअसल उन्होंने मस्जिद से पति संग फोटोज शेयर की, जिसे देख उनके फैंस भड़क गए हैं.

करवाचौथ पर बुरी तरह ट्रोल हुईं सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल अबू धाबी की फेमस शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘अबू धाबी में मिला थोड़ा सा सुकून.’ अब करवाचौथ के दिन सोनाक्षी की ये पोस्ट शेयर करना यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आ रहा. कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को करवा चौथ के दिन मस्जिद जाने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

यूजर्स ने खूब लगाई एक्ट्रेस को लताड़

सोनाक्षी की फोटोज पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘करवा चौथ कर रही हो या हज पर गई हो?’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘दीपिका पादुकोण ने कम किया था जो अब तुम पहुंच गई हो.’ तीसरे ने लिखा, ये भी मुस्लिम बन गई है..’, एक ने तंज कसते हुए कहा, ‘सोनाक्षी सिन्हा नहीं, सोना अली...’





कई बार ट्रोल हो चुकी हैं सोनाक्षी सिन्हा

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, सोनाक्षी ने जब जहीर इकबाल से शादी की थी. तब भी एक्ट्रेस की खूब ट्रोलिंग हुई थी. लोगों ने एक्ट्रेस और उनकी फैमिली को खूब बातें सुनाई थी. सोनाक्षी और जहीर ने सात साल की डेटिंग के बाद एक-दूजे संग शादी की थी. दोनों ने मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की थी. ये शादी बड़ी ही सादगी के साथ एक्ट्रेस के मुंबई वाले घर में हुई थी. जिसमें सोना ने अपनी मां पूनम सिन्हा की साड़ी पहनी थी.

