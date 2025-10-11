हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ये भी बन गई मुस्लिम’...करवाचौथ पर बुरी तरह ट्रोल हुईं सोनाक्षी सिन्हा, पति संग मस्जिद से शेयर की थी तस्वीरें

‘ये भी बन गई मुस्लिम’...करवाचौथ पर बुरी तरह ट्रोल हुईं सोनाक्षी सिन्हा, पति संग मस्जिद से शेयर की थी तस्वीरें

Sonakshi Sinha Trolled: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने करवाचौथ के दिन एक पोस्ट शेयर की. जो यूजर्स को पसंद नहीं आ रही.

By : सखी चौधरी | Updated at : 11 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल संग शादी की है. जिसके बाद वो अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. वहीं करवाचौथ के दिन भी एक्ट्रेस को यूजर्स ने खूब खरी-खोटी सुनाई. दरअसल उन्होंने मस्जिद से पति संग फोटोज शेयर की, जिसे देख उनके फैंस भड़क गए हैं.

करवाचौथ पर बुरी तरह ट्रोल हुईं सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल अबू धाबी की फेमस शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘अबू धाबी में मिला थोड़ा सा सुकून.’ अब करवाचौथ के दिन सोनाक्षी की ये पोस्ट शेयर करना यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आ रहा. कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को करवा चौथ के दिन मस्जिद जाने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

यूजर्स ने खूब लगाई एक्ट्रेस को लताड़

सोनाक्षी की फोटोज पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘करवा चौथ कर रही हो या हज पर गई हो?’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘दीपिका पादुकोण ने कम किया था जो अब तुम पहुंच गई हो.’ तीसरे ने लिखा, ये भी मुस्लिम बन गई है..’, एक ने तंज कसते हुए कहा, ‘सोनाक्षी सिन्हा नहीं, सोना अली...’


‘ये भी बन गई मुस्लिम’...करवाचौथ पर बुरी तरह ट्रोल हुईं सोनाक्षी सिन्हा, पति संग मस्जिद से शेयर की थी तस्वीरें

कई बार ट्रोल हो चुकी हैं सोनाक्षी सिन्हा

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, सोनाक्षी ने जब जहीर इकबाल से शादी की थी. तब भी एक्ट्रेस की खूब ट्रोलिंग हुई थी. लोगों ने एक्ट्रेस और उनकी फैमिली को खूब बातें सुनाई थी. सोनाक्षी और जहीर ने सात साल की डेटिंग के बाद एक-दूजे संग शादी की थी. दोनों ने मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की थी. ये शादी बड़ी ही सादगी के साथ एक्ट्रेस के मुंबई वाले घर में हुई थी. जिसमें सोना ने अपनी मां पूनम सिन्हा की साड़ी पहनी थी.

ये भी पढ़ें -

कबीर बेदी की नातिन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां पूजा को भी देती हैं टक्कर

 

 

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 11 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking
MP News: शिक्षा के मंदिर में जलसा! हेडमास्टर की पार्टी का वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश!
Bihar Election 2025: Pawan Singh अब नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
चुनाव से पहले Nitish को बड़ा झटका, Mishrilal Yadav ने किया इस्तीफे का एलान
महागठबंधन के CM चेहरा पर कांग्रेस का बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
साउथ सिनेमा
बड़े बजट की फिल्में करने से क्यों पहले कतराते थे प्रभास? चौंकाने वाली है वजह
बड़े बजट की फिल्में करने से क्यों पहले कतराते थे प्रभास? चौंकाने वाली है वजह
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो पाकिस्तान में मचा बवाल, पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो PAK में बवाल, पुलिस ने TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
हेल्थ
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
यूटिलिटी
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget