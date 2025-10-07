हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kantara Chapter 1 BO Day 5: 'कांतारा चैप्टर 1' ने मंडे टेस्ट में भी किया कमाल, कर डाला बंपर कलेक्शन, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर

Kantara Chapter 1 BO Day 5: 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले मंडे टेस्ट को भी पास कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Oct 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है. दशहरा पर इसकी शानदार शुरुआत के बाद से ही, फैंस फिल्म की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं. इसी के साथ ये बंपर कमाई भी कर रही है. इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त रहा था. चलिए यहां जानते हैं पहले मंडे टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1'का कैसा हाल रहा है?

'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 5वें दिन कितनी कमाई की है?
'कांतारा चैप्टर 1' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही शानदार परफॉर्म कर रही है. इसे रिलीज हुए अब 5 दिन हो चुके हैं और इस दौरान इसने ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि कई फिल्मों के रिकॉर्ड को भी धूल चटा दी है. वहीं अब वीकडेज में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई में गिरावट भी दर्ज की गई है. फिर भी इसने पहले मंडे का टेस्ट ना केवल पास किया है बल्कि शानदार कारोबार भी कर लिया है.  

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1' 61 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. इसके बाद इसने दूसरे दिन 45.4 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं चौथे दिन फिल्म की कमाई 63 करोड़ रुपये रही.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को 30.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' की 5 दिनों की कुल कमाई अब 255.75 करोड़ रुपये हो गई है.

कन्नड़ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े
रिलीज के पांच दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने सु फ्रॉम सो (पिछले महीने भारत में 92 करोड़ रुपये की नेट कमाई) के साथ-साथ सितारे ज़मीन पर (167 करोड़ रुपये), लोकाह चैप्टर 1 (153 करोड़ रुपये) जैसी बड़ी रिलीज़ और यहाँ तक कि केजीएफ चैप्टर 1 (185 करोड़ रुपये) के घरेलू कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. अब ये फिल्म 300 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. फिल्म जिस रफ्तार से कमाई कर रही है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ये एक या दो दिन में ये मील का पत्थर भी पार कर लेगी. 

ओरिजल कंतारा का प्रीक्वल है 'कांतारा चैप्टर 1'
'कांतारा चैप्टर 1' में पहली फिल्म की घटनाओं से एक हज़ार साल पहले की कहानी है. यह कंतारा के जंगली गांव और पड़ोसी राज्य कदंब के बीच संघर्ष की कहानी है. कंतारा का एक बहादुर योद्धा, बर्मे (ऋषभ शेट्टी), कुलशेखर (गुलशन देवैया) के खिलाफ खड़ा होता है, जो उनकी ज़मीन का शोषण और उस पर कब्ज़ा करना चाहता है. फिल्म कंतारा चैप्टर 2 की झलक के साथ खत्म होती है. ऋषभ शेट्टी की मुख्य भूमिका के साथ, फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी है. ओरिजनल कांतारा ब्लॉकबस्टर थी, जिसने 15 करोड़ रुपये के मामूली बजट में दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी.

 

Published at : 07 Oct 2025 07:24 AM (IST)
Embed widget