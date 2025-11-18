सेल्वमणि सेल्वराज की फिल्म 'कांथा', 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स के अच्छा रिव्यू और रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इसकी अच्छी ओपनिंग हुई. वहीं दूसरे दिन इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी भी देखी गई थी लेकिन तीसरे दिन 'कांथा' की कमाई घट गई. चलिए यहां जानते हैं चौथे दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

'कांथा' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'कांथा' में दुलकर सलमान, भाग्यश्री बोरसे, समुथिरकानी और राणा दग्गुबाती ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर 'कांथा' कमाल नहीं दिखा पा रही है. फिल्म की शुरुआत तो ठीक हुई थी और दूसरे दिन भी इसने ग्रोथ दिखाई लेकिन तीसरे दिन से इसकी कमाई लुढ़क गई है. वहीं वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कलेक्शन काफी गिर गया है. दरअसल मंडे को इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 'कांथा' ने 4.35 करोड़ से खाता खोला था जिसमें तमिल में फिल्म ने 2.65 करोड़ और तेलुगु में 1.7 करोड़ कमाई थे. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 14.94 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 5 करोड़ कमाए जिसमें तमिल में 3.4 करोड़ और तेलुगु में 1.6 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 10 फीसदी की गिरावट आई और इसकी कमाई 4.5 करोड़ रुपये रही जिसमें तमिल में फिल्म ने 3.1 करोड़ और तेलुगु में 1.4 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 1.65 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ 'कांथा' की चार दिनों की कुल कमाई अब 15.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'कांथा' बजट वसूलने से कितनी दूर?

'कांथा' का बजट 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. भारत में इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. यानी अभी ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. वहीं अगर इसे हिट का टैग चाहिए तो इसे अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी पडेगी. ऐसे में अगर फिल्म अपनी रफ्तार बढ़ाती है और दूसरे वीकेंड पर कमाई में तेजी दिखाती है तो मुमकिन है कि ये अपना बजट वसूल कर ले. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करती है.



'कांथा' स्टार कास्ट

'कांथा' में दुलकर सलमान, समुथिरकानी, राणा दग्गुबाती और भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में हैं. डेब्यूटेंट फिल्म निर्माता सेल्वमणि सेल्वराज ने इस फिल्म का निर्देशन किया है. इसका निर्माण दुलकर और राणा ने वेफेयरर फिल्म्स और स्पिरिट मीडिया के बैनर तले किया है. यह फिल्म 1950 के दशक के मद्रास में सेट की गई है और इस फिल्म को तमिल वर्जन के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया है.