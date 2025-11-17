हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा अजय देवगन की फिल्म के सामने कितना कमा रही?

Kaantha Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के सामने दुलकर सलमान की 'कांथा' कैसा कलेक्शन कर रही है? यहां जानें पूरी रिपोर्ट.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Nov 2025 07:18 PM (IST)
दुलकर सलमान की तमिल फिल्म 'कांथा' को अच्छे रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी. इस वजह से फिल्म ने अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' के सामने होने के बावजूद शुरुआती 3 दिनों में डिसेंट कमाई की.

अब फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन के लिए बिजनेस कर रही है. हालांकि, मंडे को वीकडेज का जो नुकसान हर फिल्म को होता है, वो इसे भी हुआ है. फिल्म की कमाई में पिछले 3 दिनों के मुकाबले कमी आई है. फिर भी फिल्म अपना बजट निकालने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस पीरियड थ्रिलर फिल्म ने ओपनिंड डे पर 4.35 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 5 करोड़ और तीसरे दिन 4.5 करोड़ रही. वहीं आज 7:15 बजे तक 0.76 करोड़ कमाते हुए फिल्म ने टोटल 14.61 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि ये डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज का डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक फिल्म का बजट सिर्फ 40 करोड़ रुपये है और फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंड वीकेंड में 24.30 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसमें अगर आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए 14-15 करोड़ रुपये और कमाने हैं.

हिट होने के लिए कितना कमाना होगा 'कांथा' को?

अगर फिल्म अपना बजट निकालने के बाद इतना ही और कमाती है तो ये आराम से हिट फिल्मों की कैटेगरी में आ जाएगी. जाहिर है फिल्म को हिट होने के लिए 80 करोड़ रुपये के आसपास कमाने होंगे यानी फिल्म को अभी करीब 55 करोड़ रुपये का बिजनेस और करना होगा.

 
 
 
 
 
'कांथा' की स्टारकास्ट

इस फिल्म में दुलकर सलमान लीड रोल में हैं तो हिंदी दर्शकों के बीच फेमस साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं. उनके अलावा भाग्यश्री बोरसे ने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है. फिल्म को सेल्वमनी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है.

Published at : 17 Nov 2025 07:18 PM (IST)
