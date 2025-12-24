हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनStranger Things Season 5: भारत में कब होगी रिलीज, एपिसोड्स और रनटाइम पूरी डिटेल्स के साथ, जानें सब कुछ

Stranger Things Season 5: भारत में कब होगी रिलीज, एपिसोड्स और रनटाइम पूरी डिटेल्स के साथ, जानें सब कुछ

Stranger Things Season 5: मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन इस हफ्ते भारत में रिलीज होने वाली है. फैंस को लंबा और धमाकेदार फिनाले देखने को मिलेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स का सुपरहिट हॉरर-थ्रिलर शो स्ट्रेंजर थिंग्स अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस बार कहानी और भी डार्क और रोमांचक होने वाली है. बड़े-बड़े किरदार एक साथ लौट रहे हैं और कई पुराने रहस्यों का खुलासा होने वाला है. भारतीय फैंस के लिए ये खास है क्योंकि सीजन 5  इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में स्ट्रीम होने वाला है.

भारत में इस शो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो की वॉल्यूम 1 ने तो कहानी को एक क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया था. जिससे लोग सस्पेंस में फंस गए. अब सबकी निगाहें वॉल्यूम 2 पर हैं.  

जबरदस्त है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 वॉल्यूम 2
फैंस को इस सीजन में सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन का बंपर डोज मिलेगा.हॉकिन्स के रहस्यों और वेकना की योजना का पर्दाफाश होना बाकी है जो इसे और भी इंटेंस और मजेदार बना देगा. इस बार सीजन 5 का रोमांच और रहस्य हर एपिसोड में आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)


एपिसोड और रनटाइम

सीजन 5 चार एपिसोड में बंटा है. एपिसोड की लंबाई इस तरह है. 

  • द क्रॉल: 1 घंटा 8 मिनट
  • द वैनिशिंग ऑफ: 54 मिनट
  • द टर्नबो ट्रैप: 1 घंटा 6 मिनट
  • सॉर्सेसर: 1 घंटा 23 मिनट

हर एपिसोड में थ्रिल, सस्पेंस और इमोशन की भरपूर मात्रा है.ऐसे में हॉकिन्स की दुनिया में फैंस पूरी तरह डूब जाएंगे. 

भारत में कब और कहां देख सकते हैं?
भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि 27 नवंबर 2025 को सुबह 6:30 बजे से सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. हालांकि नेटफ्लिक्स का डिफ़ॉल्ट रिलीज समय रात 12:30 होता है लेकिन भारत के लिए खास टाइम तय किया गया है.

सीजन का पहला पार्ट 27 नवंबर को आएगा. वहीं दूसरा पार्ट 26 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा. बाकी एपिसोड जनवरी 2026 तक सभी रिलीज किए जाएंगे. यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सीरीज 27 नवंबर को ही स्ट्रीम होगी जबकि अमेरिका, कनाडा और लेटिन अमेरिका में यह 26 नवंबर को रिलीज हो जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
Netflix STRANGER THINGS Stranger Things Season 5
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget