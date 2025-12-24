नेटफ्लिक्स का सुपरहिट हॉरर-थ्रिलर शो स्ट्रेंजर थिंग्स अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस बार कहानी और भी डार्क और रोमांचक होने वाली है. बड़े-बड़े किरदार एक साथ लौट रहे हैं और कई पुराने रहस्यों का खुलासा होने वाला है. भारतीय फैंस के लिए ये खास है क्योंकि सीजन 5 इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में स्ट्रीम होने वाला है.

भारत में इस शो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो की वॉल्यूम 1 ने तो कहानी को एक क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया था. जिससे लोग सस्पेंस में फंस गए. अब सबकी निगाहें वॉल्यूम 2 पर हैं.

जबरदस्त है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 वॉल्यूम 2

फैंस को इस सीजन में सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन का बंपर डोज मिलेगा.हॉकिन्स के रहस्यों और वेकना की योजना का पर्दाफाश होना बाकी है जो इसे और भी इंटेंस और मजेदार बना देगा. इस बार सीजन 5 का रोमांच और रहस्य हर एपिसोड में आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा.

एपिसोड और रनटाइम

सीजन 5 चार एपिसोड में बंटा है. एपिसोड की लंबाई इस तरह है.

द क्रॉल: 1 घंटा 8 मिनट

द वैनिशिंग ऑफ: 54 मिनट

द टर्नबो ट्रैप: 1 घंटा 6 मिनट

सॉर्सेसर: 1 घंटा 23 मिनट

हर एपिसोड में थ्रिल, सस्पेंस और इमोशन की भरपूर मात्रा है.ऐसे में हॉकिन्स की दुनिया में फैंस पूरी तरह डूब जाएंगे.

भारत में कब और कहां देख सकते हैं?

भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि 27 नवंबर 2025 को सुबह 6:30 बजे से सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. हालांकि नेटफ्लिक्स का डिफ़ॉल्ट रिलीज समय रात 12:30 होता है लेकिन भारत के लिए खास टाइम तय किया गया है.

सीजन का पहला पार्ट 27 नवंबर को आएगा. वहीं दूसरा पार्ट 26 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा. बाकी एपिसोड जनवरी 2026 तक सभी रिलीज किए जाएंगे. यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सीरीज 27 नवंबर को ही स्ट्रीम होगी जबकि अमेरिका, कनाडा और लेटिन अमेरिका में यह 26 नवंबर को रिलीज हो जाएगी.