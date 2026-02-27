एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बीते दिन ही शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर नई दुल्हन वाला ग्लो साफ नजर आया. तो वहीं विजय भी नए दूल्हे की तरह ही कुर्ता पायजामा पहने नजर आए.