शादी के बाद पहली बार साथ दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंड, झुककर किया पैपराजी को नमस्ते, लाल सूट में दिखा नई दुल्हन वाला ग्लो
Rashmika Vijay After Marriage: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार एक साथ नजर आए. दोनों ने एयरपोर्ट पर पैपराजी के लिए पोज भी दिया.
एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बीते दिन ही शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर नई दुल्हन वाला ग्लो साफ नजर आया. तो वहीं विजय भी नए दूल्हे की तरह ही कुर्ता पायजामा पहने नजर आए.
