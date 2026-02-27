हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाशादी के बाद पहली बार साथ दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंड, झुककर किया पैपराजी को नमस्ते, लाल सूट में दिखा नई दुल्हन वाला ग्लो

शादी के बाद पहली बार साथ दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंड, झुककर किया पैपराजी को नमस्ते, लाल सूट में दिखा नई दुल्हन वाला ग्लो

Rashmika Vijay After Marriage: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार एक साथ नजर आए. दोनों ने एयरपोर्ट पर पैपराजी के लिए पोज भी दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बीते दिन ही शादी के बंधन में बंधे हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर नई दुल्हन वाला ग्लो साफ नजर आया. तो वहीं विजय भी नए दूल्हे की तरह ही कुर्ता पायजामा पहने नजर आए.

शादी के बाद पहली बार साथ दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंड, झुककर किया पैपराजी को नमस्ते, लाल सूट में दिखा नई दुल्हन वाला ग्लो

Published at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Rashmika-Vijay Wedding
