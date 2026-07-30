#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox office Collection: तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट

Box office Collection: तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट

BO Collection: क्राइम थ्रिलर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन करती हैं. ऐसे में आपको एक ऐसी ही तमिल फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने प्रॉफिट के मामले में बड़े धुरंधरों को भी मात दे दी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Jul 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Box office Collection:  बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर जाती हैं. इसमें अगर क्राइम के साथ ही सस्पेंस थ्रिलर होता है, तो दर्शकों की तो बल्ले-बल्ले हो जाती है. ऐसे में आज आपको तमिल की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो प्रॉफिट कमाने के मामले में धुरंधरों का भी बाप निकली है. इसने बजट के मुकाबले अच्छी खासी कमाई की है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ना तो कोई बड़ी स्टार कास्ट है ना ही इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई खास बजट था. इस फिल्म को साल 2025 में रिलीज किया गया था, जो कि कमाई के मामले में 'धुरंधर' का भी बाप निकली थी. इसके आगे अच्छे-अच्छे पस्त हो गए थे. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल भी कमाल का है. इस फिल्म का टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'सिराई' है.

यह भी पढ़ें: विजय ने रचा इतिहास, रजनीकांत को पछाड़ बना डाला तमिल का ये बड़ा रिकॉर्ड

तमिल फिल्म 'सिराई' को पिछले साल दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई थी. इसमें विक्रम प्रभु और नवोदित एक्टर अक्षय कुमार भी थे. इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था. 

'सिराई' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं, अगर तमिल फिल्म 'सिराई' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.49 करोड़ था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 21.1 करोड़ रहा था. वहीं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.05 करोड़ और ओपनिंग वीक में 11.92 करोड़ का बिजनेस किया था. बजट के लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी.

Sirai (2025)

'सिराई' ने कमाया था 783% प्रॉफिट

इसके साथ ही तमिल फिल्म 'सिराई' के प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो इसने बजट के मुकाबले मोटा प्रॉफिट कमाया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने बजट पर इसका कई गुना यानी कि 26.49 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 783% प्रॉफिट कमाया था.

यह भी पढ़ें: इस वीक नहीं होंगे बोर, एक्शन से रोमांस-थ्रिलर समेत जियो हॉटस्टार पर देखें साउथ-बॉलीवुड की 7 नई फिल्में

कैसी है फिल्म 'सिराई' और कहानी?

बहरहाल, 'सिराई' के बारे में बात की जाए तो ये तमिल की सॉलिड क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विक्रम प्रभु और नवोदित एक्टर अक्षय कुमार ने शानदार काम किया है. अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. फिल्म ओटीटी प्ले और जी5 पर उपलब्ध है. ये साउथ की भाषाओं के साथ अन्य भाषाओं में भी देखने के लिए मिल जाएगी.

वहीं, इसकी कहानी पर नजर डालें तो फिल्म की कहानी आरक्षित पुलिस कॉन्सटेबल कथिरवन यानी कि विक्रम प्रभु के इर्द गिर्द घूमती है. अक्षय कुमार ने मुजलिम अब्दुल रऊफ का किरदार प्ले किया है. कहानी इन्हीं दोनों कैरेक्टर के आस-पास ही चलती है और कई नए कैरेक्टर्स भी आते हैं. फिल्म का क्लाइमेक्स और सस्पेंस कमाल का होता है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box office Collection: तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट
तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'
अल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO: 7वें दिन 'जना नायकन' की कमाई को लगा ब्रेक, जानें- एक हफ्ते में कितना किया कलेक्शन
7वें दिन 'जना नायकन' की कमाई को लगा ब्रेक, जानें- एक हफ्ते का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box Office: बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल
बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
इंडिया
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
इंडिया
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget