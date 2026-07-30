तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट

Tamil Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर जाती हैं. इसमें अगर क्राइम के साथ ही सस्पेंस थ्रिलर होता है, तो दर्शकों की तो बल्ले-बल्ले हो जाती है. ऐसे में आज आपको तमिल की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो प्रॉफिट कमाने के मामले में धुरंधरों का भी बाप निकली है. इसने बजट के मुकाबले अच्छी खासी कमाई की है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ना तो कोई बड़ी स्टार कास्ट है ना ही इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई खास बजट था. इस फिल्म को साल 2025 में रिलीज किया गया था, जो कि कमाई के मामले में 'धुरंधर' का भी बाप निकली थी. इसके आगे अच्छे-अच्छे पस्त हो गए थे. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल भी कमाल का है. इस फिल्म का टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'सिराई' है.

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तमिल फिल्म 'सिराई' को पिछले साल दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई थी. इसमें विक्रम प्रभु और नवोदित एक्टर अक्षय कुमार भी थे. इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था.

'सिराई' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं, अगर तमिल फिल्म 'सिराई' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.49 करोड़ था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 21.1 करोड़ रहा था. वहीं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.05 करोड़ और ओपनिंग वीक में 11.92 करोड़ का बिजनेस किया था. बजट के लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी.

'सिराई' ने कमाया था 783% प्रॉफिट

इसके साथ ही तमिल फिल्म 'सिराई' के प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो इसने बजट के मुकाबले मोटा प्रॉफिट कमाया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने बजट पर इसका कई गुना यानी कि 26.49 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 783% प्रॉफिट कमाया था.

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कैसी है फिल्म 'सिराई' और कहानी?

बहरहाल, 'सिराई' के बारे में बात की जाए तो ये तमिल की सॉलिड क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विक्रम प्रभु और नवोदित एक्टर अक्षय कुमार ने शानदार काम किया है. अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. फिल्म ओटीटी प्ले और जी5 पर उपलब्ध है. ये साउथ की भाषाओं के साथ अन्य भाषाओं में भी देखने के लिए मिल जाएगी.

वहीं, इसकी कहानी पर नजर डालें तो फिल्म की कहानी आरक्षित पुलिस कॉन्सटेबल कथिरवन यानी कि विक्रम प्रभु के इर्द गिर्द घूमती है. अक्षय कुमार ने मुजलिम अब्दुल रऊफ का किरदार प्ले किया है. कहानी इन्हीं दोनों कैरेक्टर के आस-पास ही चलती है और कई नए कैरेक्टर्स भी आते हैं. फिल्म का क्लाइमेक्स और सस्पेंस कमाल का होता है.