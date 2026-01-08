साउथ सुपरस्टार 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म पहले थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के साथ थिएटर्स में दस्तक देने वाली थी. लेकिन अब 'जन नायकन' की रिलीज पोस्टपोन होने के बाद 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज होगी. ऐसे में प्रभास की फिल्म को खुला मैदान मिल जाएगा और ये रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के दबदबे को कम कर सकती है.

'द राजा साब' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर चौतरफा राज करने की तैयारी में जुट गई है. एडवांस बुकिंग में फिल्म धड़ाधड़ कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग के लिए अब तक 1 लाख 64 हजार से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं. इसी के साथ फिल्म ने 4.62 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 8.62 करोड़ रुपए पहुंच गया है.

'द राजा साब' का ओपनिंग कलेक्शन

'द राजा साब' तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की मानें तो फिल्म पहले दिन तेलुगु में 45-50 करोड़ रुपए कमा सकती है. वहीं तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 'द राजा साब' 5-6 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. वहीं हिंदी में फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. इस तरह प्रभास की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 65 से 70 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है. वहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद दावा किया था कि 'द राजा साब' पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली है.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट

'द राजा साब' को मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. वहीं उनके साथ संजय दत्त अहम किरदार अदा करते नजर आने वाले हैं. इसके अलावा मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.