ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानानी की 'द पैराडाइज' बिना ट्रेलर के होगी रिलीज, रनटाइम भी हुआ रिवील

नानी की 'द पैराडाइज' बिना ट्रेलर के होगी रिलीज, रनटाइम भी हुआ रिवील

The Paradise Runtime: नानी की 'द पैराडाइज' के ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. लेकिन अब ये फिल्म बिना ट्रेलर के रिलीज होगी. नानी ने खुद ये बात कंफर्म की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

'नेचुरल स्टार' नानी अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है और ये मच अवेटेड फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इन सबके बीच फैन्स इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हालाँकि, शुक्रवार को एक प्रेस मीट के दौरान नानी ने कन्फर्म किया कि मेकर्स ने फ़िल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से पहले ट्रेलर न दिखाने का फैसला किया है. इसी के साथ फिल्म का रनटाइम भी रिवील हो गया है.

'द पैराडाइज' का ट्रेलर नहीं होगा रिलीज
प्रेस मीट के दौरान नानी ने बताया कि फिल्म की रिलीज से पहले इसका कोई आम ट्रेलर नहीं दिखाया जाएगा. एक्टर ने कहा, "मुझे लगता है कि 'पैराडाइज' का कोई ट्रेलर नहीं होगा." नानी ने यह भी बताया कि यह फैसला फिल्म के मौजूदा हाइप या उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है.


नानी की 'द पैराडाइज' बिना ट्रेलर के होगी रिलीज, रनटाइम भी हुआ रिवील

 उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि टीम दर्शकों को हल्के में नहीं लेना चाहती थी कि फिल्म को ट्रेलर की जरूरत नहीं है. नानी के मुताबिक, टीम अभी फिल्म के फाइनल आउटपुट को पूरा करने पर ध्यान दे रही है. इस स्टेज पर एक जबरदस्त ट्रेलर रिलीज़ करने के लिए डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर और टीम के दूसरे सदस्यों को अपना ध्यान उस काम से हटाना पड़ता जो अभी पूरा होना बाकी है.

'द पैराडाइज' का ट्रेलर क्यों नहीं होगा रिलीज?
नानी ने माना कि वह खुद फिल्म के लिए एक अच्छा ट्रेलर बनाना चाहते थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि टीम ने मिलकर तय किया कि इस स्टेज पर फिल्म को पूरा करना जयादा जरूरी है. उन्होंने कहा, "अगर आप पूछें कि इस समय ट्रेलर ज्यादा जरूरी है या फिल्म... तो कुछ मजबूरियों की वजह से,भले ही मुझे पर्सनली यह पसंद न हो और मैं सच में एक अच्छा ट्रेलर बनाना चाहता था.पूरी टीम ने मिलकर यह फैसला किया कि 'पैराडाइज' का कोई ट्रेलर नहीं आएगा."

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल बरकरार, 8वें दिन 150 करोड़ के हुई पार, 'आवारापन 2' के उड़ा दिए परखच्चे

'द पैराडाइज' का रनटाइम कितना है
इसी प्रेस मीट के दौरान, डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने 'द पैराडाइज़' के रनटाइम का खुलासा किया. उन्होंने कन्फर्म किया कि फिल्म के फाइनल कट का रनटाइम 2 घंटे 49 मिनट है.

द पैराडाइज' की कास्ट और क्रू
फिल्म में नानी के अलावा कायादु लोहार फीमेल लीड रोल में हैं, जबकि मोहन बाबू, राघव जुयाल और संपूर्णेश बाबू भी अहम कास्ट का हिस्सा हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है. 'द पैराडाइज' 24 सितंबर, 2026 को कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज

Published at : 12 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
The Paradise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल बरकरार, 8वें दिन 150 करोड़ के हुई पार, 'आवारापन 2' के उड़ा दिए परखच्चे
'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल बरकरार, 8वें दिन 150 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान', जानें-कलेक्शन
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान'
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
साउथ सिनेमा
90 साल की उम्र में 'पट्टिमंड्रम' फेम सोलोमन पप्पैया का निधन, रजनीकांत-CM विजय ने जताया शोक
90 साल की उम्र में सोलोमन पप्पैया का निधन, रजनीकांत-CM विजय ने जताया शोक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
दिल्ली NCR
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
विश्व
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
एग्रीकल्चर
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget