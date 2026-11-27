धनुष और ममूटी की फिल्म 'ओम' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी ये तमिल जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म में धनुष और ममूटी के साथ साई पल्लवी भी लीड रोल में हैं.

'ओम' ने शानदार शुरुआत की थी और दुनियाभर में धनुष की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इसने उनकी फिल्म 'रांझणा' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. अब रिलीज के 7 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 111 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

'ओम' का सातवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन



सैकनिल्क के मुताबिक, 'ओम' ने सातवें दिन यानी 26 नवंबर को कुल 5,893 शोज से 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की.

इसमें तमिल भाषा में 3,170 शोज से 2.35 करोड़ रुपये और तेलुगु भाषा में 1,602 शोज से 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ.

वहीं, हिंदी में 1,121 शोज से 25 लाख रुपये की कमाई हुई.

इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 69.30 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 80.35 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, विदेशों में फिल्म ने सातवें दिन 50 लाख रुपये कमाए. इसके बाद फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 30.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

इस तरह फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 111.10 करोड़ रुपये हो गई है. सातवें दिन फिल्म ने हर शो से औसतन 6,363 रुपये की कमाई की.

धनुष ने चियान विक्रम को पछाड़ा

धनुष पोस्ट कोविड दौर में कॉलीवुड के चौथे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं. उनकी फिल्मों का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1034.72 करोड़ रुपये हो गया है. इस मामले में उन्होंने चियान विक्रम को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी फिल्मों की कुल कमाई 1030.9 करोड़ रुपये है. देखिए कोईमोई के अनुसार, धनुष की पोस्ट कोविड फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन...

1. 'थिरुचित्रम्बलम' - 117.88 करोड़ रुपये

2. 'नाने वरुवेन' - 35.52 करोड़ रुपये

3. 'वाथी' - 116.2 करोड़ रुपये

4. 'कैप्टन मिलर' - 75.43 करोड़ रुपये

5. 'रायन' - 155.35 करोड़ रुपये

6. 'कुबेरा' - 138.86 करोड़ रुपये

7. 'इडली कड़ाई' - 72.08 करोड़ रुपये

8. 'तेरे इश्क में' - 164 करोड़ रुपये

9. 'कारा' - 54.82 करोड़ रुपये

10. 'ओम' - 111.10 करोड़ रुपये (7 दिन)

इन सभी फिल्मों का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1034.72 करोड़ रुपये है.

फिल्म 'ओम' की कहानी

बता दें, फिल्म 'ओम' की कहानी एक स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी की है, जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह को खत्म करने के लिए एक एजेंट को गुप्त मिशन पर भेजता है. फिल्म में धनुष पलानीवेल, ममूटी बर्मा कार्तिकेयन और साई पल्लवी एएसपी नित्या रेड्डी के किरदार में हैं. वहीं, श्रीलीला रोजा का रोल निभा रही हैं.

इस फिल्म को धनुष, श्रद्धा अग्रवाल और अजमत जगमग ने प्रोड्यूस किया है. इसमें नसीरुद्दीन शाह, इंद्रांस और संजय स्वरूप भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म तमिल के अलावा कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका बजट 200 करोड़ रुपये है.